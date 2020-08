Setap dispensa apresentação de declaração escolar do 2º semestre para quem já fez recadastramento da meia-passagem

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) resolveu flexibilizar a exigência da declaração de matrícula para os estudantes de ensino superior que já fizeram o cadastro ou recadastro no início do ano, antes das medidas de isolamento social.

Todos os anos, por exigência legal, os alunos que se habilitam ao benefício da meia-passagem no início do ano precisam apresentar em agosto (sem cobrança de taxa) a declaração de matrícula do segundo semestre. Em razão de muitas faculdades não estarem emitindo esse documento para aqueles que já estão matriculados, o Setap está cobrando a declaração apenas de quem for acessar pela primeira vez o benefício ou se recadastrar.

O Setap retomou o cadastro e recadastro da meia-passagem, mas para evitar aglomerações, o processo somente é feito por agendamento no horário das 9h às 13h. Para agendar o estudante deve ligar para 3222 0318, onde recebe informações sobre documentos necessários e taxas.

Interdição

O Setap também informa que os ônibus que fazem linha pela Rodovia JK sofrerão alteração no itinerário a partir desta quinta-feira, 6, entre a rotatória do Monumento Marco Zero e a Avenida Ivaldo Veras em razão de interdição de via por serviços realizados pela Secretaria Municipal de Obras. Os corredores alternativos serão as avenida Equatorial e Ivaldo Veras. A Prefeitura não informou até quando ocorrerá a interdição.

Ascom/Setap

