O blackjack é um dos jogos de cartas mais icônicos e populares em cassinos de todo o mundo. Se você não gosta de sair de casa, está tudo bem. Você encontra esse jogo também em um cassino online.

Conhecido por sua combinação de estratégia, habilidade e sorte, o blackjack atrai jogadores de todas as idades e níveis de experiência. No entanto, além da sua forma tradicional, o blackjack também oferece uma variedade de apostas laterais emocionantes. Você sabe o que é 21+3 no blackjack?

Saiba mais sobre essa aposta que adiciona uma camada extra de diversão e potencial de ganhos ao jogo.

Como funciona o Blackjack tradicional

No blackjack tradicional, os jogadores competem contra o dealer (croupier) com o objetivo de alcançar uma mão cuja soma seja o mais próxima possível de 21, sem ultrapassá-la.

O valor das cartas numéricas é equivalente ao seu número, enquanto as cartas faciais valem 10 pontos e o Ás pode valer 1 ou 11, dependendo da situação.

Aqui estão as regras do jogo de 21:

Clássico e emocionante, o jogo de 21 é uma batalha estratégica entre jogadores e o crupiê, onde a busca pelo valor mais próximo de 21 é o objetivo principal.

Neste jogo de cartas, conhecido também como Blackjack, cada participante busca superar a mão do adversário sem ultrapassar a marca mágica dos 21 pontos. Mas, como em qualquer desafio, dominar as regras é o primeiro passo para a vitória.

Valores das cartas

O baralho de 52 cartas é o campo de batalha, cada uma delas carregando um valor específico. Cartas numeradas de 2 a 10 são avaliadas pelo número estampado, enquanto as figuras – valete, dama e rei – valem todas 10 pontos.

O ás, contudo, reserva uma dose de flexibilidade, podendo representar 1 ou 11 pontos, uma decisão que cabe ao jogador.

O jogo desenrola-se em duas etapas distintas, a começar pela vez dos jogadores. A distribuição inicial de duas cartas para cada jogador, sendo uma virada para cima e outra para baixo, prepara o cenário.

A habilidade entra em cena quando os jogadores decidem se devem ou não solicitar cartas adicionais, com a esperança de melhorar sua mão. O desafio reside em atingir um valor próximo de 21, o que exigirá escolhas sábias e precisas.

O crupiê, personagem crucial nessa narrativa de apostas, entra em ação na segunda fase. Depois que todos os jogadores finalizam suas mãos, a segunda carta do crupiê é revelada e suas ações são regidas pelas regras do cassino.

Ele deve tomar decisões estratégicas, visando não ultrapassar 21 pontos e parando de solicitar cartas quando atingir, pelo menos, 17 pontos.

Divisão de cartas

Uma jogada especial acrescenta um toque de emoção: a divisão de cartas. Quando um jogador possui um par de cartas de mesmo valor ou um par de Ases a noves, ele pode optar por dividir as cartas e jogar com duas mãos distintas, potencialmente dobrando suas chances.

Isso é uma manobra tática que requer julgamento afiado.

Como determinar quem venceu

Após todas as jogadas, a contagem dos pontos define o vencedor:

Se o jogador estiver mais próximo de 21 do que o crupiê, o jogador ganha.

Se o jogador ultrapassar 21, perde automaticamente.

Se o crupiê estiver mais próximo de 21 e não ultrapassar 21, os jogadores perdem.

Se o crupiê ultrapassar 21, os jogadores restantes ganham.

Empates resultam em ninguém ganhar ou perder.

E o que é 23+1 no blackjack?

Essa busca pela soma perfeita de 21 é emocionante por si só, mas as apostas laterais como a “21+3” oferecem uma dimensão adicional.

A aposta “21+3” permite aos jogadores combinar suas duas cartas iniciais com a carta exposta do dealer para criar uma mão de poker de três cartas. As mãos vencedoras incluem combinações familiares, como

Flush: três cartas do mesmo naipe, paga-se 5:1;

Straight: três cartas em sequência, paga-se 10:1;

Trinca: três cartas do mesmo valor, mas de naipes diferentes, paga-se 30:1;

Straight flush: três cartas em sequência do mesmo naipe, paga-se 40:1;

Trinca: três cartas de mesmo valor e naipe, paga-se 100:1.

O resultado da aposta “21+3” é independente do resultado da mão principal do blackjack, o que significa que os jogadores têm a chance de ganhar tanto na mão principal quanto na aposta lateral.Essa aposta lateral adiciona um elemento de estratégia extra ao jogo.

Os jogadores precisam considerar não apenas suas cartas iniciais e a carta visível do dealer, mas também a possibilidade de formar uma combinação vencedora de poker de três cartas. Isso pode influenciar as decisões sobre bater, parar, dobrar ou dividir, tornando o jogo ainda mais envolvente.

No entanto, é importante lembrar que as apostas laterais, incluindo a “21+3”, geralmente têm pagamentos diferentes e podem ter uma vantagem maior para o cassino em comparação com o jogo principal de blackjack.

Agora você já sabe o que é 23+1 no blackjack. Essa aposta lateral adiciona um toque intrigante ao jogo, permitindo que os jogadores busquem combinações vencedoras de poker de três cartas para aumentar sua diversão e potencial de ganhos.

