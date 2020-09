Após procedimento cirúrgico mal feito , menino de 11 anos precisa realizar cirurgia reparadora

Rifa beneficente está sendo realizada para angariar recursos para ajudar com acompanhamento clínico. Vaquinha virtual criada com o mesmo objetivo, já alcançou a meta.

Lívia Almeida – da Redação

Em janeiro deste ano, a vida do menino Marcos Joan Fernandes Nascimento, de 11 anos de idade, tomaria um rumo totalmente diferente daquele planejado por seus pais e sonhado por ele. Era dia, quando ele foi atropelado na Av. Maria Colares, com a Rua Presidente Kennedy, no bairro Hospitalidade, município de Santana. “Um rapaz bateu ele de moto, pela parte da tarde”, lembra a mãe, Maria Raimunda Correia Fernandes.

Marcos, antes do acidente. Foto: Arquivo pessoal

Marcos foi levado ao Pronto Socorro de Santana e depois para Macapá, como relata Maria: “Ele foi para o pronto socorro aqui de Santana, depois para o pronto socorro de Macapá, logo em seguida foi operado no hospital geral e ficou internado no hospital da criança”.

A criança foi atingida na cabeça e precisou fazer um procedimento cirúrgico no crânio para retirar um coágulo. Depois, recebeu alta do hospital. No entanto, infelizmente para Marcos ao invés de melhorar, sua saúde piorou. “Ele voltou pra casa, o médico passou apenas um nimesulida e ficou por isso. Desde então meu filho vem sofrendo com dor de cabeça, febre. Sai muito sangue da cirurgia dele e do lado da cirurgia ele não enxerga muito bem. Além de não pode comer nada muito duro que dói”, relata a mãe.

Sequelas da cirurgia. Foto: Arquivo Pessoal

Há 10 meses a vida da família de Marcos tem sido assim, todos os dias e para piorar a situação, a cirurgia reparadora, que havia sido marcada para o início deste ano foi adiada devido à pandemia e ainda estão aguardando uma nova data para o procedimento pelo SUS. Agora ele precisa fazer uma cirurgia, que entre exames pré-cirúrgicos e remédios têm um custo total de 15 mil reais.

Reprodução Instagram

Rifa Ajude Marcos

Devido a isso e a necessidade de curativos e compra de remédios para diminuir as dores e e demais sintomas de Marcos, a família tomou a iniciativa de realizar uma rifa beneficente e angariar recursos para a realização da cirurgia em um hospital particular. Uma conta no instagram denominada @ajude_marcos foi criada com intuito de divulgar a ação. A rifa conta com 19 prêmios, entre cesta básica, eletrodomésticos, pizza, camisas de time e outros. O sorteio acontecerá no dia 12 de outubro e será transmitido através de uma live no Facebook.

Família do Marcos. Foto: Arquivo Pessoal

Devido a falta de transporte, a família pede que os interessados em comprar a rifa, entrem em contato pelo whatsapp para receberem a foto das rifas compradas e façam transferência bancária.

Vaquinha Virtual

Uma vaquinha virtual também foi realizada, para conseguirem o valor, mas já foi encerrada, pois felizmente o valor da arrecadação foi alcançado. A família comemora, mas a expectativa para a cirurgia de Marcos ainda preocupa: “A gente se sente feliz porque chegou ao objetivo (da vaquinha), mas ainda não se concretizou porque ele ainda vai passar pela cirurgia. Tem os riscos, tem muita coisa pra acontecer, mas tenho fé em Deus que vai dar certo. Em nome de Jesus!, comemorou o pai Alberto Andrade de Freitas”.

Agora Marcos parte para a próxima fase, que é a realização de uma bateria de exames e consultas com especialistas. Apesar do encerramento da vaquinha, os pais informam que as pessoas ainda podem ajudar. “Quem quiser continuar doando, quem quiser continuar dando seu apoio de qualquer forma possível, seja em valor, em alimentação, roupa, no que for, tudo bem. Porque sabemos que não serão os gastos só com cirurgia, tem a manutenção”, ressaltou o pai de Marcos.

CONTA PARA TRANSFERÊNCIA

Caixa econômica

AG:3102

CONT.COR: 08422-5

Maria R C Fernandes

Cpf: 77466950272

