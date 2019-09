300 amapaenses recebem certificados nos cursos do Barco-Escola Samaúma II

Macapá – Acompanhados pela banda de música da Guarda Civil Municipal, 304 amapaenses e seus familiares entoaram com brilho nos olhos, o hino de Macapá. Dessa forma iniciou a formatura dos participantes dos 13 cursos profissionalizantes ofertados pelo Barco-Escola Samaúma II. A ação é resultado da parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amapá (SENAI/AP) e do SENAI Amazonas com a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM).

Os concluintes dos cursos de Confeiteiro Industrial, Padeiro, Instalador Hidráulico Residencial, Eletricista Instalador Residencial, Pedreiro, Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial, Mecânico de Motocicleta, Mecânico de Motores a Diesel, Operador de Microcomputador, Reparador de Aparelho Doméstico de Refrigeração, Reparador de Condicionador de Ar, Modista Costureiro e Agente de Gestão de Resíduos Sólidos são beneficiários do programa Bolsa Família e do projeto Liberdade e Cidadania.

Daniele Socorro, 27 anos, estudou até o 6º ano. Ela e o esposo estão desempregados e há um ano ela aprendeu por conta própria a fabricar bolos e doces, mas precisava se profissionalizar. “Quando surgiu a chance de participar do curso de Confeiteiro Industrial, vislumbrei a possibilidade de aprimorar técnicas e adquirir o certificado para conseguir um emprego numa panificadora. Hoje, depois de dois meses de aula, ensinei o que eu já sabia para o meu marido e aprendi a fabricar pães, pizzas e biscoitos. Agora nós vamos empreender e começar nosso negócio, em casa a princípio, mas nosso objetivo é alugar um espaço até o ano que vem. Estamos muito esperançosos e otimistas”, frisou.

O diretor de Operações do SENAI Amapá, Moisés de Aguiar, comemorou o resultado alcançado pelos concluintes. “Essa etapa que formalizamos hoje gerou conhecimento para centenas de pessoas e permitiu que direcionássemos nossos cursos para quem efetivamente necessita de trabalho e renda, além disso, capacitamos para o mercado de trabalho pessoas que estão aptas a buscar novas colocações e até mesmo abrir seus negócios”, declarou o diretor.

O prefeito de Macapá, Clécio Luís Vieira, destacou a importância do evento por dar às pessoas o direito de se qualificar e de mudar de vida. “A partir de agora vocês estão aptos a fazer a diferença na sua vida e na de seus familiares. O primeiro passo que deram, conquistando seu certificado, demonstrou a vontade que vocês têm de crescer pessoal e profissionalmente e de alcançar independência, e esse é um caminho sem volta. Saem daqui hoje fortalecidos, mas devem continuar estudando, pois o SENAI e nós vamos continuar lhes apoiando”, pontuou o prefeito.

Participaram da cerimônia, o coordenador da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Amapá, juiz João Matos Júnior; a secretária de Assistência Social e Trabalho da PMM, Mônica Dias; a coordenadora do projeto Liberdade e Cidadania, Alice Ramalho; a gerente executiva de qualidade e avaliação corporativa do SESI/SENAI, Ana Pernambuco e o coordenador do barco-escola Samaúma II, José Ozéias Pereira, além dos instrutores dos cursos ministrados no Barco, e familiares dos formandos.

