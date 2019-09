Amapaenses participam do 42º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom

O Intercom é o evento de maior prestígio na área de pesquisa em Comunicação, que recebe uma média de 3,5 mil pessoas anualmente

Este ano o evento acontece em Belém, na Universidade Federal do Pará, de 2 a 7 de setembro. E Acadêmicos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Estácio Macapá estão no evento, que tem como tema ‘Fluxos Comunicacionais e Crise da Democracia’, os alunos participam de uma programação extensa e bem variada, que os coloca imersos no universo da comunicação, acompanhando novidades e tendências na área.

Entre as atividades, os alunos participaram nos dias 02 e 03 de setembro do 4° Colóquio Latino Americano de Ciências da Comunicação, 4° Fórum de Comunicação e Trabalho, que propôs um debate crítico (mesa) sobre a comunicação e agências de fomento (CAPES e CNPq) para pesquisas científicas.

Segundo o acadêmico, Lucas Mota, do 7º semestre do curso de Jornalismo da Estácio, esse é um momento de aprendizagem. “É muito significativo estarmos em um congresso debatendo sobre a democracia e os fluxos comunicacionais, estamos passando por uma crise na pesquisa científica brasileira e está neste meio fez com que nós abríssemos os olhos para a importância dos acadêmicos continuarem fazendo suas pesquisas”, comenta Lucas.

SOBRE A INTERCOM

A Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – é uma instituição sem fins lucrativos, destinada ao fomento e à troca de conhecimento entre pesquisadores e profissionais atuantes no mercado. A entidade estimula o desenvolvimento de produção científica não apenas entre mestres e doutores, mas também entre alunos e recém-graduados em Comunicação, oferecendo prêmios como forma de reconhecimento aos que se destacam nos eventos promovidos pela entidade.

Fundada no dia 12 de dezembro de 1977 em São Paulo, a Intercom preocupa-se com o compartilhamento de pesquisas e informações de forma interdisciplinar. Além de encontros periódicos e simpósios, a instituição promove um congresso nacional – evento de maior prestígio na área de pesquisa em Comunicação, que recebe uma média de 3,5 mil pessoas anualmente, entre pesquisadores e estudantes do Brasil e do exterior. O evento, sediado em cidade escolhida pelos sócios no ano anterior, é precedido de cinco congressos regionais.

A sociedade é responsável, ainda pelo lançamento de livros e revistas especializados em Comunicação, e pela busca de parcerias com entidades de mesmo objetivo e institutos e órgãos de incentivo à pesquisa brasileiros e estrangeiros. Esse intercâmbio é um incentivo à formação científica, tecnológica, cultural e artística, além de uma forma de capacitar professores, estudantes e profissionais da Comunicação.