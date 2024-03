 TJAP e MP-AP lançam ‘Projeto Recomeços’ no município de Santana, nesta sexta-feira (15)

Com o objetivo instrumentalizar casais que vivenciam conflitos intensos, mas desejam superar as dificuldades e permanecer juntos, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio do Centro de Justiça Restaurativa (Cejure) de Santana, lançará, nesta sexta-feira (15), no Fórum da Comarca do município, o Projeto ‘Recomeços – É Possível Fazer a Diferença’. O evento ocorrerá de 8h30 às 12h, e será realizado em parceira com o Ministério Público Estadual (MP-AP). Além disso, contará com a palestra da juíza Vanessa Aufiero da Rocha, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que é especialista na temática.

A iniciativa é organizada pela coordenadora do Cejure Santana e titular do Juizado Especial Cível da Comarca, Carline Nunes, com a promotora de Justiça do MP-AP, Silvia Canela. A oficina preparatória reunirá tanto instrutores quanto servidores que estão lotados nas unidades que atendem as famílias. O encontro também será transmitido pelos Canais do TJAP (https://www.youtube.com/watch?v=GYRJvfyiGJk ) e do MP-AP (@CanalMPAP).

Mais sobre o Projeto Recomeços

A Oficina para casais é um projeto piloto no Estado do Amapá, desenvolvido pelo Ministério Público e Tribunal de Justiça, em parceria com Governo do Estado do Amapá, Prefeitura Municipal de Santana e Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. É um projeto educacional e preventivo destinado às famílias, especificamente a casais em situações de conflitos intensos, mas que querem transformar suas relações, sem necessidade de rompimento de vínculos familiares.

Serviço

Lançamento: ‘Projeto Recomeços’ será lançado no município de Santana, nesta sexta-feira (15) Data: Sexta-feira, 15/03

Local: no Fórum de Santana

Horário: 8h30

Endereço: Rua Cláudio Lúcio Monteiro

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...