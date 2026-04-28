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Governo do Amapá celebra 81 anos da Biblioteca Elcy Lacerda e marca 100 dias de revitalização

Livia Almeida

Com foco no letramento infantil e na preservação da memória política, espaço histórico entrega programação diversificada para fortalecer a identidade amapaense.

Por Lucas Mota

O Governo do Estado do Amapá celebra nesta semana um marco duplo para a educação e cultura: os 81 anos de fundação da Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda e os primeiros 100 dias de sua entrega totalmente revitalizada.

O espaço, que homenageia a trajetória da educadora e militante política Elcy Lacerda, voz ativa contra a ditadura militar e defensora dos direitos humanos, reafirma-se como um pilar da resistência democrática e do desenvolvimento social no estado.

A revitalização do prédio, elogiada pela comunidade, já apresenta resultados práticos no aprendizado.

A professora Andreia Albuquerque, da Escola Araçary Correia Alves, ressalta que o ambiente “bonito e proveitoso” potencializa o ensino.

“Isso ajuda a imaginação das crianças, ajuda o letramento e o conhecimento. Sai da sala e vem para o campo, aprende até mais”, afirmou a educadora ao destacar a importância da contação de histórias.

Para as famílias, o espaço é um suporte fundamental na alfabetização. Elane Assis, mãe do pequeno Lorenzo, de seis anos, frequenta o local toda quarta-feira para que o filho leia e leve livros para casa.

“É um incentivo para os pais estimularem os filhos a adquirir a leitura. Ele está em processo de alfabetização, então ajuda bastante”, relatou.

Confira o cronograma de aniversário e celebração:

Terça-feira, 28 | Memória e Militância
9h: Roda de conversa “Associações Literárias no Amapá”, com ex-diretores e a Academia Amapaense de Letras.
15h: Mesa redonda “Histórias de Elcy”, com a presença do ex-governador João Capiberibe e educadores.
Quarta-feira, 29 | Infância e Imaginação
9h e 15h: Dia de Recreação Infantil com pintura, balões e contação de histórias com o Tio Nescal.
15h: Painel “Olhares Visuais da Literatura Amapaense”, na Sala Multimídia.
Quinta-feira, 30 | Pesquisa e Folia Literária
9h: Mesa redonda sobre “Pesquisa em Literatura Amapaense”.
17h às 19h: Circuito “Tesouros da Elcy”, Batalha de Microcontos e gravação de depoimentos para a Cápsula do Tempo.
17h às 21h: Encerramento com exposição de cartuns, varal de poesia, venda de livros e shows literomusicais com Hayam Chandra, Mary Paes e Francisca Kaunna.

Investimento na Cultura

Com 81 anos de história, a Biblioteca Elcy Lacerda segue o lema de que “histórias ganham vida com a sua presença”, consolidando o investimento público como base para um futuro mais justo e letrado para o povo amapaense.

Foto de capa: Aog Rocha/GEA

Agência de Notícias do Amapá

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