Jovem professor de música simboliza impacto de projeto que já alcançou mais de 18 mil pessoas no interior do Amazonas

Aos 12 anos, Yuri Cardoso Araújo entrou em um curso de música realizado em seu território, em uma região remota da Amazônia, sem imaginar que, dez anos depois, retornaria ao programa como professor. Hoje, aos 22 anos, o jovem da comunidade do Ubim, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Amanã, no município de Maraã (AM), representa uma das histórias marcantes construídas ao longo da trajetória do Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhas na Amazônia (Dicara).

“O projeto foi importante na minha vida, porque me aprofundei mais nos meus conhecimentos. Quando nos tornamos professores, precisamos aprender ainda mais, e isso é muito bom”, afirma Yuri.

O Dicara é uma iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) que, há mais de 12 anos, promove ações de educação, arte, cultura e esporte voltadas a crianças e adolescentes de comunidades do interior do Amazonas. O programa contribui para o fortalecimento da autonomia, do protagonismo e do desenvolvimento infantojuvenil, ampliando oportunidades de aprendizagem, convivência e expressão nos territórios. Em seu ciclo atual, o Dicara conta com o financiamento da Innova, EMS e Bemol, parceiros que apoiam a continuidade das ações e o acesso de crianças e adolescentes a experiências formativas na Amazônia.

A trajetória de Yuri evidencia o alcance social da iniciativa em áreas de difícil acesso, onde oportunidades de formação artística e educacional ainda são limitadas. Ao longo dos anos, ele participou das oficinas de música do Dicara, ampliou conhecimentos e viveu experiências inéditas para muitos jovens da floresta.

“São muitos sentimentos bons. Quando eu era aluno, tive a oportunidade de viajar para vários lugares. Já tocamos na sede da FAS, em Manaus, e foi uma experiência única e marcante”, relembra.

Além das oficinas de música, o Dicara oferece capacitações e atividades voltadas à educação, arte, oficina e esporte, além das ações socioeducativas contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, social e físico de crianças e adolescentes. Nos últimos anos, o programa impactou mais de 18,1 mil pessoas em 357 comunidades de nove municípios do Amazonas, incluindo 10,3 mil crianças e adolescentes.

Segundo a gerente do Programa de Educação para a Sustentabilidade (PES) da FAS, responsável pelo Dicara, Fabiana Cunha, histórias como a de Yuri demonstram a capacidade transformadora da iniciativa dentro das comunidades amazônicas.

“Quando vemos um jovem que iniciou sua trajetória como aluno retornar como educador, percebemos que o projeto vai muito além das atividades oferecidas. Trata-se de um processo de fortalecimento do protagonismo e de construção de novas perspectivas de futuro, que ganham ainda mais sentido ao servir de inspiração para outros jovens da comunidade”, destaca.

Ao longo de sua trajetória, o Dicara vem contribuindo para revelar talentos, fortalecer vínculos comunitários e incentivar sonhos em territórios distantes da Amazônia, formando jovens que hoje também se tornam inspiração para novas gerações.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

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