Artistas do Amapá integram line-up do Festival Psica 2026, em Belém

Luxuosos Corações, Bell Brandão e Jhimmy Feiches representam a força da música amapaense em um dos maiores festivais da Amazônia

A música produzida no Amapá estará em evidência no Festival Psica 2026, um dos principais eventos culturais da Amazônia. A organização anunciou nesta semana as primeiras atrações confirmadas para o festival, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, em Belém (PA), com o tema “Nosso Tempo é o Norte”.

Entre os nomes selecionados está a banda amapaense Luxuosos Corações, que sobe ao palco com participações especiais da cantora Bell Brandão e do cantor Jhimmy Feiches, reforçando a presença da nova cena musical tucuju em um dos mais importantes encontros da música independente brasileira.

Com seis anos de trajetória, a Luxuosos Corações vem ampliando sua circulação pelo país, participando de festivais, feiras e showcases dedicados à música independente. Formado por Dayana Taisa, Artur Mendes e Rilane Pantoja, o grupo mistura influências do tecnobrega, zouk, cumbia, batuque e rock, criando uma identidade sonora própria que denomina de “bregapunk do extremo norte”.

Bell Brandão tem se destacado pela construção de uma sonoridade que une pop contemporâneo e referências amazônicas. Em ascensão na cena nortista, a artista vem conquistando espaço com composições que abordam afeto, identidade e experiências femininas, reunidas recentemente no EP Temperada.

Já Jhimmy Feiches é um dos nomes da nova música amazônica e ganhou projeção por suas composições que dialogam com temas como amor, pertencimento e diversidade. Neste ano, lançou o álbum Bonito na Vida é Se Apaixonar, consolidando uma trajetória marcada pela valorização das narrativas amazônicas dentro do pop brasileiro.

Para a produtora cultural Aldine Moura, diretora da Baluarte Cultural, a presença dos artistas no Psica representa um importante reconhecimento para a produção musical amapaense.

“Ver artistas do Amapá ocupando espaços de destaque em um festival da dimensão do Psica reafirma a potência criativa da nossa cena musical. É um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por esses artistas e uma oportunidade de ampliar a visibilidade da produção cultural amazônica para todo o Brasil”, destaca.

O Festival Psica é reconhecido por valorizar artistas da Amazônia e promover encontros entre diferentes expressões musicais brasileiras, consolidando-se como uma das principais vitrines da cultura produzida na região Norte.

Foto: Marlon Vieira/Arquivo dos artistas

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa:

Mary Paes – (96) 99179-4950

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