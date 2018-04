2º Meetup do Sebrae Start fortalece Startups no Amapá

O encontro promove a troca de experiências e estimula os empreendedores e simpatizantes do segmento de Startups

Andréa Maciel

A 2ª edição do Meetup do Sebrae Start acontece nesta sexta-feira (27), às 19h, no Restaurante João do Camarão, localizado na Orla de Macapá, na Rua André de Oliveira Costa, nº 772, Bairro Santa Inês. A entrada é gratuita e os participantes pagam apenas o consumo no local.

O objetivo do evento é possibilitar que empresários de diversas áreas, empreendedores, entusiastas de startups e demais públicos interessados, compartilhem ideias, histórias de sucesso e ampliem as redes de contato para fortalecer a comunidade de inovação.

Segundo a analista técnica e gestora do Projeto Startup do Sebrae, Késsya Barros, o mercado de inovação no Amapá, ainda é pequeno e precisa de estímulos para se desenvolver.

“Queremos reunir histórias de pessoas que atuam de forma diferenciada no segmento das startups, cuja experiência mostra que é possível empreender e inovar mesmo num ambiente limitado. Nossa expectativa é fortalecer o movimento no Amapá, reunindo cada vez mais pessoas interessadas pelo tema e dispostas a contribuírem para o desenvolvimento do ecossistema local, que ainda é embrionário e tímido, mas que precisa ser incentivado e fortalecido. Eventos como esse geram bons resultados”, explica a analista técnica e gestora do Projeto Startup do Sebrae, Késsya Barros.

Parceiros

São parceiros do Projeto Startup e do 2º Meetup do Sebrae Start a empresas Proesc.com e OrçaFascio, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Serviço

Unidade de Marketing e Comunicação