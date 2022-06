Codevasf divulga projeto para construção da nova orla de Santana

O plano prevê a construção de um museu, restaurantes e feiras de artesanatos de frente para o maior rio de água doce do mundo, o Amazonas. As obras devem iniciar no final deste ano.

O projeto de reurbanização do setor comercial e portuário de Santana foi apresentado nesta terça-feira, 7, na Câmara de Vereadores do município. O recurso alocado pelo senador da República, Davi Alcolumbre, é de R$ 3 milhões, destinados à elaboração do plano arquitetônico das orlas de Macapá e Santana. Deste total, R$ 1,5 milhão será destinodo ao planejamento da arquitetura da orla santanense. Estima-se que o projeto leve em torno de três meses para ser finalizado e aprovado. Em seguida, passará pelo período de licitação até chegar à ordem de serviço, que deve acontecer no final deste ano.

O projeto contratado visa reurbanizar cerca de 41.000 m2 do setor comercial e portuário do município, além de revitalizar 200 m da orla, entre o Terminal Pesqueiro e o Porto do Grego. O gestor do município, Sebastião Bala Rocha, sonha com a concretização desta obra há mais de 30 anos e comemora o momento ímpar que Santana está vivendo.

“Famílias, é para comemorar, divulgar essa notícia maravilhosa. Foram anos e anos de sonho, que agora começa a se tornar realidade. O Projeto Orla foi apresentado e é a primeira parte. Depois vem o projeto executivo e, em seguida, iniciaremos as construções. O comércio da beira do rio será fortalecido, pois será transferido para um prédio comercial. Vamos gerar mais emprego em Santana e a gente vai ter nosso lugar bonito em Santana, de frente para o majestoso rio Amazonas. Sou muito grato ao senador Davi Alcolumbre, que disse que iria conseguir os recursos, e conseguiu”, declara o prefeito Bala Rocha.









A área que abrange o setor comercial e portuário, atualmente ocupado de forma desordenada, oferecerá um centro cometcial e uma edificação para secos e molhados. Ambos os espaços serão designados aos comerciantes e prestadores de serviços da região, para aprimoramento e desenvolvimento de suas respectivas atividades.

O senador Davi Alcolumbre celebra as conquistas que o Amapá tem alcançado em meio às adversidades: “Nos últimos anos, mesmo com todas as dificuldades, com crise institucional, econômica e sanitária, o nosso Amapá está vivendo uma ilha de prosperidades”, pontua o senador.









Na ocasião, o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, frisou que revitalização fomentará o comércio local: “A reurbanização vai gerar oportunidades para a população, vai gerar um aumento do comércio daquela região e potencializar toda a mercadoria que transita pela orla do município”, destaca Marcelo Moreira.

O novo espaço contará com bicicletários, academia pública, playground, espaço para carrinhos de transporte e um píer para atracamento de pequenas embarcações, substituindo o atual. Haverá também reformulação do sistema viário, que ofertará um ambiente com uma boa estrutura e novos trechos, além áreas para estacionamento.

