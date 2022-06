Campanha Mil Ideias arrecada doações para garantir soberania para comunidades indígenas

Patrícia Bastos, Arnaldo Antunes e Margareth Menezes estão entre os mais de 30 artistas que participam do videoclipe de O Relógio do Juízo Final

No Brasil, a Semana do Meio Ambiente foi escolhida para o lançamento da campanha “Mil Ideias”, pela justa causa de garantir a proteção e autonomia de 1 mil comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas em todo o território nacional. O videoclipe da música O Relógio do Juízo Final está no ar, para mobilizar e sensibilizar para as doações. A amapaense Patrícia Bastos está entre os artistas que participam do vídeo, junto com Arnaldo Antunes, Margareth Menezes, Zélia Duncan, Roberta Sá, entre outros.

A campanha é uma atitude da Boa Foundation para amenizar e prevenir os impactos da Covid-19 e começou a ser gestada no auge da pandemia, quando muitas famílias foram obrigadas a ir para os centros urbanos em busca de alimentos e atendimento médico, e muitos retornavam doentes, contaminando e colocando em riscos todos com quem convivem. A Mil Ideias é baseada na importância dos povos originários para a preservação do planeta e a proposta é arrecadar para apoiar os projetos nos eixos da soberania alimentar, saúde e comunicação nestes territórios.

A Boa Foundation encabeça este movimento para proteção desses cidadãos com o apoio de instituições parceiras e lideranças das comunidades, que ajudaram a definir as prioridades. O objetivo é fazer com que tenham em suas comunidades condições para viver, preservar a cultura tradicional, o cultivo de alimentos e plantas medicinais, e ter a garantia de educação, saúde e internet. Nos próximos três meses a intenção é atender cerca de 100 territórios, até o fim de 2022, duzentas, e as demais em 2023.









Artistas e fotógrafos parceiros

A música O Relógio do Juízo Final, de Carlos Rennó, Makely Ka e Rodrigo Quintela, é inspirada no livro “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, de Ailton Krenak. O videoclipe, dirigido pelo cineasta Marcos Prado foi produzido por Marcelo Fortaleza Flores. As imagens do videoclipe são obras de prestigiados fotógrafos brasileiros, também ativistas ambientais e revelam beleza, realidade e cultura de ribeirinhos, indígenas e quilombolas.









Patrícia Bastos, intérprete amapaense, atendeu ao chamado, assim como mais de 30 artistas brasileiros que se juntaram por esta causa pela qual a arte é usada para sensibilizar e chamar atenção. O videoclipe foi transmitido na Only 1 Eart, no domingo, 5, Dia Internacional do Meio Ambiente, que teve a participação de Gisele Bündchen e Al Gore, para conscientizar, educar e inspirar a população sobre a urgência em proteger o planeta terra.

A expectativa é que a campanha arrecade aproximadamente $2.000.000 de dólares para a campanha. As doações podem ser feitas a partir de R$ 20,00 na página da campanha.









Para mais informações e doação:

www.Facebook.com/musiccrowns

https://reach.me/musiccrowns

www.only1earth.live

https://www.1000villages.fund/pt









Site oficial da campanha Mil Aldeias:

http://1000villages.fund

Para assistir o videoclipe:

https://www.youtube.com/watch?v=LoGVGdR4Uxg

Mariléia Maciel

