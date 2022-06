Bolsonaro diz que indigenista e jornalista inglês fizeram “aventura não recomendável”

Os dois desapareceram no último domingo (5) no Vale do Javari, no oeste do estado do Amazonas

O presidente comentou, pela primeira vez, o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, na Amazônia, nesta terça-feira (7). O mandatário disse que os dois fizeram “aventura não recomendável”.

O indigenista e o jornalista desapareceram no último domingo (5) no Vale do Javari, no oeste do estado do Amazonas, quando faziam o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte.

Leia mais: Jair Bolsonaro recebe vice-presidente do Telegram e representante legal no Brasil









“Realmente, duas pessoas apenas num barco numa região daquela, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça. Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que eles sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região”, afirmou

A declaração foi realizada em entrevista ao SBT. O presidente detalhou o percurso da viagem dos dois desaparecidos.









“Eles partiram de manhã, uma viagem entre São Rafael a Atalaia do Norte, uma viagem de 3 horas. A tarde fomos comunicados pela Marinha, que não tinham chegado, e no próprio domingo, à tarde, começaram as buscas”, destacou.

“O que nós sabemos até o momento é que no meio do caminho [de São Rafael a Atalaia do Norte] teriam [o jornalista e o indigenista] encontrado duas pessoas que estão detidas pela PF”, completou o presidente.









A Marinha do Brasil continua as buscas pelo indigenista brasileiro e pelo jornalista inglês que desapareceram na Amazônia. Os oficiais utilizam helicópteros, embarcações e motos aquáticas para tentar localizar os dois.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...