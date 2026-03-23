Formação em Pedagogia da Floresta reúne educadores na RDS Igapó-Açu

O 2⁰ encontro de formação Pedagogia da Floresta: Caminhos do Igapó, potencializa Educação e saberes tradicionais para fortalecer o ensino no território da BR-319

Educadores e demais profissionais da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Igapó-Açu participarão, entre os dias 16 e 18 de abril, de um encontro formativo dedicado à Pedagogia da Floresta, realizado na própria escola, na RDS Igapó-Açu (BR-319, km 260). A formação reúne professores, equipe de gestão, auxiliares, merendeiras e condutores, partindo do entendimento de que a escola é construída coletivamente e de que os processos pedagógicos envolvem todas as pessoas que compõem o cotidiano escolar.

O encontro integra o Projeto Pedagogia da Floresta, desenvolvido pela Casa do Rio a partir de processos de escuta comunitária e planejamento participativo. A iniciativa também inclui a construção de uma nova sala de aula na escola, pensada para dialogar com os princípios da pedagogia que reconhece a floresta e o território como espaços de aprendizagem e as crianças como protagonistas de seus processos formativos.

Histórico e Consolidação

Esta é a segunda grande imersão formativa promovida pela iniciativa. O ciclo teve início com o 1º Encontro de Formação Pedagogia da Floresta, realizado em julho de 2023, em Careiro Castanho. Na ocasião, o evento reuniu mais de 300 professores da rede municipal e marcou a criação da Rede da 1ª Infância de Careiro, um marco fundamental para garantir que o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos seja tratado como prioridade absoluta no território.

Enquanto o primeiro encontro lançou as bases para uma política pública intersetorial, esta segunda edição na RDS Igapó-Açu aprofunda a prática pedagógica diretamente no chão da escola e na vivência com a comunidade ribeirinha.

Lia Mandelsberg, que coordena a iniciativa e acompanha a trajetória da escola há anos, destaca a relevância desta ação: “Esse momento tem um sentido muito simbólico: é a realização de um desejo antigo de criar condições para que toda a escola pudesse estudar junta e aprofundar práticas que já fazem parte do seu cotidiano” afirma.

Continuidade e Raízes Locais

A realização do encontro na comunidade reforça a continuidade de processos educativos construídos no território ao longo dos anos. A gestora da escola, Angleice Dias, destaca que muitos dos profissionais que hoje atuam na instituição cresceram dentro dessas iniciativas formativas.

“Assim como eu, o professor Angel Souza e muitos alunos, educadores e funcionários que hoje atuam aqui cresceram dentro desses processos formativos. Hoje seguimos dando continuidade a esse caminho dentro da escola”, afirma.

A programação abordará temas como identidade territorial, infâncias e direito ao brincar, saberes e aprendizagens, neurodesenvolvimento, soberania e cultura alimentar, cuidado, gestão participativa e convivência entre escola, comunidade e floresta.

“Quando a formação acontece dentro da própria comunidade, ela valoriza os saberes locais e fortalece práticas pedagógicas mais conectadas com a realidade do território”, destaca Camila Castro, técnica do Projeto Pedagogia da Floresta.

Fortalecimento da Tecnologia Social

A iniciativa busca fortalecer as práticas pedagógicas e ampliar o diálogo entre escola, comunidade, floresta e universidade, contribuindo para a consolidação da Pedagogia da Floresta como tecnologia social no território.

Serviço

Encontro de Formação em Pedagogia da Floresta

Data: 16 a 18 de abril

Local: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Igapó-Açu

RDS Igapó-Açu – BR-319, km 260

Realização: Casa do Rio

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