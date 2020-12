Gratuitos e on-line: faculdade inicia inscrições de cursos livres nesta terça

São sete cursos diferentes; certificado será emitido para os concluintes

Cursos livres de curta duração gratuitos e a distância para todos os públicos serão ofertados a partir desta terça-feira (01) pela Faculdade Esamc Santos, de Santos (SP). As aulas, cada uma com 4 horas, serão transmitidas de 1 a 4 e de 8 a 11 de dezembro, entre 18h e 19h. A participação nos cursos dá direito aos certificados gratuitos, válidos para comprovação de atividades complementares.

Nesta primeira semana serão disponibilizados três cursos em diferentes áreas, como: Gestão de redes sociais, com o professor Renato Mello; Negociação e Administração de Conflitos, com a professora Larissa Salgado e Etiqueta Empresarial, com a professora Lilian Assumpção.

Já na semana seguinte, de 8 a 11 de dezembro, serão quatro cursos à disposição dos interessados com as seguintes temáticas: Gamefication, com o professor Raffael Martins, Inteligência Emocional, com a professora Lilian Freitas, Estágio em Engenharia, com as professoras Caroline Cruz e Paula Pestana, e Direitos Humanos em Tempos de Pandemia, com a professora Fernanda Frinhani.

Inscrição

Os interessados nos cursos devem realizar a inscrição no site da faculdade até 24 horas antes do início da primeira aula. Após inscrição, o participante receberá um link por e-mail no dia de início das aulas e a participação nos cursos livres creditará, aos alunos da casa, horas de atividades complementares. Após o término das aulas, o material ficará gravado para consulta dos alunos participantes.

Outras plataformas de cursos gratuitos

Além da Esamc, diversas instituições oferecem cursos gratuitos para interessados em melhorar o currículo. No site do Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, é possível conferir oportunidades em diversas áreas do conhecimentos que possibilitam ao estudante ampliar os seus conhecimentos e melhorar a sua formação para ter um currículo mais competitivo no mercado. A lista completa pode ser acessada no site.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

