Cruzeiro tem desempenho ruim contra times ameaçados pelo rebaixamento

Raposa tem muita dificuldade de vencer times que estão ou rondam o Z-4 do Brasileirão

Nesta quinta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), o Cruzeiro entra em campo, no Mineirão, diante do CSA, para conseguir algo raro nesta edição do Brasileirão: vencer times que vivem para fugir do Z-4. Aliás, é nesta mesma situação que a Raposa se encontra há muito tempo na competição, e os resultados nestes “confrontos diretos” não têm deixado o torcedor nada feliz.

Desde a 5ª rodada, quando o Campeonato Brasileiro começou a criar forma e já foi possível entender quais seriam as aspirações de cada equipe ao longo do ano, o Cruzeiro pegou 10 vezes clubes da parte inferior da tabela de classificação, e venceu somente uma vez. Nos outros encontros, duas derrotas e sete empates — é o time da competição que mais vezes ficou na igualdade em seus compromissos, com 15.

Única vitória

O único jogo que o Cruzeiro venceu contra um adversário, que também se via ameaçado foi na 29ª rodada, foi quando derrotou o Botafogo, por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos. Naquela altura, a Raposa ocupava o Z-4 na 17ª colocação enquanto os cariocas eram 13º na tabela. Mas, somente quatro pontos separavam as duas equipes.

Os mineiros abriram o placar aos 25 do primeiro tempo, depois que Cacá aproveitou cobrança de escanteio de Thiago Neves para subir mais alto do que todo mundo e testar para o fundo das redes. Em seguida, suportaram muita pressão do Botafogo que foi ao ataque para empatar a partida.

O sossego só veio já no final do duelo, aos 51 do segundo tempo, nos pés de Éderson. O Fogão errou na saída de bola, Dodô aproveitou e achou Ariel Cabral, que serviu o volante para ampliar e definir o placar da partida.

Com a vitória, o Cruzeiro subiu de 29 para 32 pontos, deixou a zona de rebaixamento após 10 rodadas consecutivas e fez o Botafogo ficar a três do Z-4.

As duras derrotas

Algumas derrotas amargas jogaram o Cruzeiro para a delicada situação em que se encontra nesta altura do campeonato. A primeira delas aconteceu logo cedo, ainda na 6ª rodada. Chapecoense e Raposa, nesta ordem, eram os primeiros times fora do Z-4 e se enfrentariam no Independência. Quem perdesse correria o risco de ficar entre os quatro últimos do Brasileirão.

A Raposa pressionou muito no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Assim como no início da segunda etapa, até Rildo aproveitar rebote de chute de Elicarlos e abrir o placar para os catarinenses. Thiago Neves chegou a empatar na sequência com um golaço de fora da área, mas a Chape voltou a ficar à frente após jogada da direita terminar em gol de cabeça de Diego Torres.

Três rodadas depois, na 9ª, foi a vez do Fortaleza roubar pontos da Raposa. No Castelão, os donos da casa, que naquela altura integravam o Z-4 na 17ª colocação, abriram o placar no primeiro minuto do jogo, com André Luís. Sassá empatou pouco tempo depois, e no último lance da etapa inicial o atacante do Tricolor foi às redes mais uma vez e decretou outro revés cruzeirense no Brasileirão.

Muitos empates

Outro motivo que deixa o Cruzeiro em situação complicada nesta reta final do Campeonato Brasileiro é o excessivo número de empates em jogos-chave da competição. Nada menos do que sete em 10 disputados. Apenas contra o Avaí foram dois e em ambos o time catarinense ocupava a lanterna do Brasileirão.

Além desses dois, igualdade no placar também contra CSA, adversário desta rodada, Chapecoense, Ceará e Fluminense. Abaixo, confira os resultados do Cruzeiro contra times que brigam ou brigavam para fugir do Z-4:

Rodada 6 – (15º) Cruzeiro 1 x 2 Chapecoense (14º)

Rodada 9 – (17º) Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro (14º)

Rodada 14 – (20º) Avaí 2 x 2 Cruzeiro (18º)

Rodada 16 – (19º) CSA 1 x 1 Cruzeiro (16º)

Rodada 21 – (14º) Ceará 0 x 0 Cruzeiro (18º)

Rodada 24 – (18º) Cruzeiro 0 x 0 Fluminense (15º)

Rodada 25 – (20º) Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro (18º)

Rodada 28 – (17º) Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza (14º)

Rodada 29 – (13º) Botafogo 0 x 2 Cruzeiro (17º)

Rodada 33 – (16º) Cruzeiro 0 x 0 Avaí (20º)

