Operação apreende no Rio 271 mil maços de cigarros contrabandeados

Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro

Uma operação conjunta da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil apreendeu hoje (6) 271 mil maços de cigarros contrabandeados no Rio de Janeiro.

O material foi encontrado durante a abordagem de um caminhão na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Baixada Fluminense.

Segundo a Receita Federal, os cigarros eram provenientes do Paraguai e estavam escondidos no meio de uma carga de maracujás. Durante a abordagem, o motorista apresentou uma nota fiscal dos maracujás, no valor de R$ 35 mil.

Os agentes desconfiaram da autenticidade do documento e, ao conferir a carga, descobriram os maços de cigarro escondidos em meio às embalagens de frutas. Como o motorista não tinha nota fiscal e os cigarros não tinham autorização para venda no país, foram apreendidos como contrabando.

Os cigarros foram encaminhados para um depósito da Receita Federal e o maracujá será distribuído para escolas da rede estadual do Rio.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...