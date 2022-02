PM investiga denúncias de intimidação de policiais contra família de Moïse Kabagambe

A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai investigar denúncias de intimidação de agentes da própria corporação a membros da família de Moïse Kabagambe, jovem congolês assassinado em um quiosque na praia do Rio de Janeiro.

A investigação, aberta na última semana, é conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar.

Leia Também: Três homens são presos pela morte do jovem congolês Moïse Kabagambe, no Rio de Janeiro

De acordo com a família, a intimidação ocorreu no momento em que eles foram até um dos quiosques da região para obter informações. Eles relataram que PMs pediram documentos e mandaram que fossem embora, dizendo que o caso era investigado pela polícia e que o dono do quiosque não devia informações.

Posteriormente, em um protesto contra o assassinato do jovem congolês, os mesmos agentes teriam mais uma vez pedido os documentos dos familiares.

Leia Também: Cidades brasileiras registram manifestações por justiça no caso Moïse Kabagambe

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...