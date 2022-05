Sine Macapá oferta oportunidades de emprego em 13 áreas

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

O Sine retomou o atendimento presencial de entrega de currículos, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no Santa Rita).

Os interessados também podem encaminhar currículo, citando o emprego desejado, por e-mail, para o endereço: [email protected].

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas ofertadas de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

auxiliar de frota

biomédico

carpinteiro

cobrador externo

líder de frota

pintor

promotor de vendas externas

serralheiro

supervisor de produção alimentos

telemarketing ativo

técnico em enfermagem do trabalho

técnico em refrigeração

vendedor

Do G AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...