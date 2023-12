Operação Papai Noel: Governo do Amapá intensifica segurança nas áreas comerciais do estado

Ação da Polícia Militar iniciou nesta sexta-feira,1, e segue com policiamento ostensivo e preventivo até 31 de dezembro.

Por: Marcelle Corrêa

O Governo do Amapá deu início nesta sexta-feira, 1, à Operação Papai Noel, que irá monitorar as áreas comerciais, corredores bancários, pontos turísticos e logradouros públicos de grande circulação de pessoas no estado, durante, principalmente, a movimentação das compras de fim de ano, pelo pagamento do 13º salário.

Coordenada pela Polícia Militar (PM), com apoio de outras instituições da segurança pública do estado e municípios, a ação irá acontecer até 31 de dezembro, com efetivo reforçado para executar policiamento ostensivo e preventivo em todos os 16 municípios.

A proposta da operação, de acordo com o comandante da PM, coronel Adilton Corrêa, é proporcionar maior sensação de segurança para as pessoas que trabalham, que irão fazer as compras de fim de ano, e também as que residem nas áreas de comércio, assegurando o pleno funcionamento da economia do estado.

“A operação Papai Noel acontecerá nos três turnos, manhã, tarde e noite. Nosso foco, de fato, são as áreas comerciais de Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari, e todos os outros municípios onde há centro comercial. Teremos o reforço do policiamento e das atuações de segurança”, garantiu o comandante.

O secretário de Segurança Pública, José Neto, acrescenta que a Operação Papai Noel também estará atuando na segurança da programação dos eventos festivos do final de ano que agregam grande público. Outro ponto relatado pelo gestor é a garantia do policiamento ordinário nas cidades amapaenses.

“Temos o planejamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública [Sejusp] e demais instituições, que mesmo com as operações vigentes e tendo vários eventos, o policiamento ordinário, aquele policiamento presente nas áreas periféricas, nos bairros, não será afetado. O Governo do Estado vai garantir a permanência, com reforço inclusive das operações Paz e Hórus, que apresentaram em novembro, dados significativos na redução dos homicídios no Amapá”, destacou José Neto.

Efetivo

A PM estará diariamente com 108 policiais militares e 11 viaturas, tendo reforço em dias mais movimentados. Já o Corpo de Bombeiros (CBM) atuará com efetivo geral de 117 militares, especificamente na parte de prevenção a incêndios em ambientes comerciais durante toda a operação. As delegacias de polícia também estarão com reforço nos plantões funcionando 24 horas.

As atividades da Operação Papai Noel englobam o policiamento a pé, motorizado, videomonitoramento em ônibus, equipado com sistema de câmeras de segurança, além das patrulhas de inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil (PC).

Foto: Israel Cardoso/ Gea e Jorge Júnior/Gea

