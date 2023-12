Governador Clécio Luís anuncia 60 atrações para o Réveillon 2024 no Amapá

A programação terá 3 dias de atividades culturais e shows de 10 artistas nacionais e 50 locais. Além de fomento para celebrações nos municípios.

Por: Rafaela Bittencourt

O governador do Amapá, Clécio Luís, anunciou nesta sexta-feira, 1º, as 10 atrações nacionais que irão compor a programação de três dias do Réveillon da Beira Rio 2024, que retorna para às margens do Rio Amazonas e também com a novidade de shows em Fazendinha e na Zona Norte de Macapá. A programação cultural e festiva, que contará com mais 50 artistas locais, além de fomentos para todos os municípios, será de 30 de dezembro a 1º de janeiro.

“Serão três dias de comemoração na virada do ano, um momento que além da celebração festiva, é de geração de emprego e renda, com shows totalmente gratuitos e com toda segurança, assim como foi na Expofeira. Queremos que seja um réveillon inesquecível para população”, enfatizou o governador.

Em todo o evento o Governo do Estado estará responsável pela estrutura de palcos, som e iluminação. Os demais investimentos foram garantidos junto ao Ministério do Turismo e ao setor privado, articulados pelo senador Davi Alcolumbre.

O retorno do Réveillon da Beira Rio é o estabelecimento de uma nova marca para o Amapá que se projeta no roteiro de grandes eventos nacionais do fim de ano, movimentando a economia, o turismo, a cultura e as produções locais. Segundo a secretária de Estado do Turismo (Setur), Anne Monte, a expectativa é que, a cada R$ 1 investido, retorne de R$ 5 a R$ 7 para o estado.

“É importante reforçar a soma de esforços do Governo do Estado, senador Davi Alcolumbre nessa articulação junto ao Governo Federal e a iniciativa privada, porque mostra o compromisso de promover o turismo da região e colocar o Amapá em diálogo com os grandes eventos do país, assim temos possibilidade de fomentar o comércio local, gerar renda, emprego, firmando o compromisso do governador Clécio, com o desenvolvimento do nosso estado”, destaca a secretária do Turismo, Anne Monte.

No dia 30 de dezembro, apresentações simultâneas de Carabao, na Zona Norte de Macapá, e Zeca Baleiro, na Fazendinha, iniciam a programação acompanhados de atrações locais. Na virada de ano, do dia 31 para 1º de janeiro, a noite terá Chico César e Geraldo Azevedo, Ana Castela, Leonardo, Zé Vaqueiro e escolas de samba do Amapá. No primeiro dia de 2024, a programação continua para recepcionar o novo ano com energias positivas, ao som de Tiee, Mari Fernandez e Felipe Amorim.



Réveillon nos municípios



Além da programação na capital, o governador reforçou o compromisso com os municípios do Estado, que também terão programações próprias para o período da virada de 2023 para 2024.

“Essa é uma atividade que acontece em Macapá durante três dias, mas também, segue para os municípios com apoio do Governo do Estado, então teremos celebrações em todo o Amapá”, destacou o governador Clécio Luís.



Atrações locais



A programação contará com a participação de 50 atrações locais para compor os três dias de evento. A Secretaria de Estado da Cultura (Secult), irá compor as atividades de produção e apoio.



“Os artistas amapaenses estão envolvidos nessa programação; convidamos todas as escolas de samba do estado para participar no dia 31 de dezembro e em todos os três dias de atividade cultural, em todos os palcos, teremos nossos artistas integrando esse grande retorno do Réveillon da Beira Rio”, reforçou a secretária de Cultura, Clícia Vieira Di Miceli.



Queima de fogos



Além da programação artística cultural, o Governo do Estado traz para o Réveillon da Beira Rio 2024, 10 minutos de show pirotécnico no Rio Amazonas, atendendo as normas vigentes da capital, que proíbem a queima de fogos de artifício com barulho, para preservar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e animais que sofrem com os ruídos.



Confira a programação:



– Sábado, 30 de dezembro

Carabao

Artistas locais

Local: Zona Norte de Macapá

Zeca Baleiro

Artistas locais

Local: Fazendinha

– Domingo, 31 de dezembro

Chico César & Geraldo Azevedo

Ana Castela

Leonardo

Zé Vaqueiro

Escolas de samba do Amapá

Artistas locais

Local: Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá

– Segunda-feira, 1º de janeiro

Tiee

Mari Fernandez

Felipe Amorim

Artistas locais

Local: Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá

Foto: Vinicius Rodrigues/Agência e Netto Lacerda/GEA

