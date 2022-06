SENAI Amapá está com edital aberto para empresas que desejam reservar vaga de aprendiz

O SENAI Amapá lançou edital de Processo Seletivo para reserva de vagas nos cursos do Programa de Aprendizagem Industrial de Macapá. No total são 210 vagas direcionadas ao atendimento das demandas de empresas industriais contribuintes e não contribuintes. Além de cumprir a cota estabelecida em lei, por meio do certame a entidade auxilia na inserção dos jovens no mercado de trabalho.

As empresas interessadas têm até o dia 21 de julho para entrar em contato, mediante preenchimento de formulário. Uma vez relacionado o número de vagas que deseja, o responsável deve entregar o documento na Secretaria do Centro de Formação Profissional Macapá, localizado na Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, 2000, Santa Rita ou via e-mail: [email protected].

Após a efetivação da reserva, as empresas deverão encaminhar o candidato selecionado à secretaria da Unidade do SENAI em Macapá. Para garantir a vaga, os aprendizes deverão ser encaminhados para efetivação da matrícula no período de 21 a 29 de julho. Todas as orientações constam no edital 2022/6 publicado em: ap.senai.br/senai/processo-seletivo

Para maiores informações ou dúvidas, as empresas poderão procurar diretamente a Escola do SENAI, pelo endereço de e-mail ou pelo WhatsApp (96) 98406-1825.

