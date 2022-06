Tottenham Hotspur entra em contato com o Barcelona para assinar com Clement Lenglet

A próxima janela de transferência abre oficialmente na Espanha em menos de uma semana. Até agora, o Barcelona não fez nenhuma contratação oficial, apesar de ter sido ligado a diversos jogadores.

Parte do motivo é porque eles não têm sido capazes de trazer receitas que possam ser direcionadas para assinaturas. Embora duas ações econômicas cruciais tenham sido ativadas, a venda de nenhuma delas ainda não foi confirmada.

Mais importante ainda, eles não foram capazes de vender ou emprestar ninguém. No entanto, de acordo com a ESPN, eles podem obter sua primeira negociação com o Tottenham Hotspur, que está em conversações com Barcelona sobre um acordo de empréstimo com Clement Lenglet.

O Barcelona prefere uma mudança permanente para Lenglet, mas está mais do que feliz em tirar mais uma despesa de sua página salarial, mesmo que seja por um ano. Esse relato é reforçado ainda pelo fato de o Tottenham estar pronto para pagar o salário de Lenglet.

O ponto de saída do francês na equipe ao lado de Gerard Piqué foi por conta de Ronald Araujo, que assumiu sua posição nas duas últimas temporadas. Com Andreas Christensen praticamente confirmado, e o fato do Barcelona estar tentando trazer Jules Kounde do Sevilha, Lenglet é basicamente uma quinta ou sexta escolha para Xavi.

Antes da Copa do Mundo no Qatar, Lenglet terá muita competição na seleção francesa e terá poucas ou nenhuma chance de estar no elenco final se não conseguir acumular tempo em campo.

Consequentemente, ele parece estar aberto a uma mudança, embora tenha preferido ficar nas últimas temporadas. O relato também afirma que o lendário técnico, Antonio Conte, falará pessoalmente com Lenglet para ajudá-lo a chegar a uma decisão sobre seu futuro.

A mudança de Lenglet pode ajudá-lo a conquistar uma evolução mais eficaz e mais minutos de jogo, o que pode dar a chance dos francês jogar a Copa do Mundo, competição que vem agitando a indústria iGaming, onde diversos player já preparam promoções com as apostas esportivas e em cassino online.

Celso Martins

