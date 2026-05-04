Empretec, principal seminário global de empreendedorismo, abre inscrições no Amapá

Reconhecido como o principal seminário de desenvolvimento de comportamentos empreendedores no mundo, o Empretec realiza a 116ª edição

Ana Corrêa

Aplicada no Brasil, exclusivamente pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), e criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec, é o principalseminário de desenvolvimento de comportamentos empreendedores do mundo e realiza a sua 116ª edição. O curso ocorrerá na sede do Sebrae no Amapá, na Unidade de Educação Empreendedora (UEE) – Sala 1, de 10 a 19 de junho, das 8h às 12h e 14h às 18h, com atividadesremotas e presenciais.

De acordo com a gestora do Curso Empretec do Sebrae no Amapá, Ademilce Ataíde, o Empretec é voltado para quem deseja empreender com mais preparo, competitividade e autoconfiança.

“O treinamento vai além do conteúdo técnico, ele promove uma experiência intensa de desenvolvimento pessoal e profissional. Os participantes vão desenvolver comportamentos essenciaispara empreender, fortalecer a autoconfiança e a tomada de decisões estratégicas, melhorar a gestão do tempo, recursos e equipes, ampliar a rede de contatos com outros empreendedores e transformar as ideias em ações concretas”, pontua a gestora, Ademilce Ataíde.

Empretec

O treinamento tem como público-alvo Microempreendedores (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), empresários, potenciais empresários, profissionais liberais e interessados.

Ao dispor de uma metodologia intensa, prática e transformadora, o Empretec é indicado tanto para quem já possui um negócio quanto para quem deseja iniciar sua jornada no setorempreendedor de forma organizada e sólida.

Fases

A Jornada Empretec é composta por quatro etapas fundamentais que garantem a seleção adequada dos participantes e a efetividade da metodologia.

Ao se inscrever até o dia 8 de junho, o candidato manifesta ciência e concordância com a realização da entrevista de seleção, etapa obrigatória do processo. A entrevista é conduzidapor uma inteligência artificial calibrada segundo os padrões internacionais do Empretec, assegurando imparcialidade, precisão e alinhamento com a metodologia da ONU.

Os candidatos aptos ficarão habilitados por até 6 meses para participar do seminário, enquanto os candidatos não aptos, podem refazer a entrevista após três meses. Em caso denão aprovação, o valor da inscrição é integralmente reembolsado. A etapa é indispensável para garantir a qualidade da turma e o aproveitamento máximo da experiência.

Inscrições

As inscrições para o Empretec estão disponíveis na Loja Virtual do Sebrae Amapá e podem ser feitas até 8 de junho, pelo link: https://ap.loja.sebrae.com.br/empretec-5d-turma-116-ev-99685 . O investimento é de R$ 1.000,00 (mil reais), podendo ser divididoem até 10x sem juros no cartão de crédito, com carga horária total: 60 h/a. Também será acolhida as inscrições e entrevistas, através do Whatsapp 96 99168-1811.

Coordenação

A ação é coordenada pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson e pela gestora do Curso Empretec, Ademilce Ataíde.

Programação

Palestra Empretec – Como Desenvolver seu Comportamento Empreendedor

Período: 4/5/2026 – Segunda-Feira

Investimento: Gratuito

Modalidade: Presencial

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Prédio da Educação Empreendedora – Sala 1 – Av. Padre Manoel da Nóbrega, 415, Laguinho

Inscrição na loja virtual: https://ap.loja.sebrae.com.br/empretec-como-desenvolver-seu-comportamento-empreendedor-ev-88277

Seminário Empretec

Investimento: R$ 1.000,00, podendo ser dividido em até 10x sem juros no cartão de crédito.

Carga horária total: 60 h/a

Período: 10 a 14 de junho de 2026 – Quarta-Feira a Domingo

Seminário Empretec – 116ª Turma

Atividades remotas (pré-seminário)

Carga horária: 10 h/a

Período: 15 a 19 de junho de 2026 – Segunda a Sexta-Feira

Carga horária: 50 h/a

Hora: 8h às 12h e das 14h às 18h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Prédio da Educação Empreendedora – Sala 1 – Av. Padre Manoel da Nóbrega, 415, Laguinho.

Serviço:

Sebrae no Amapá

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