Governo do Amapá reorganiza atendimentos durante reforma do CEO 1 e garante continuidade da assistência odontológica

Pacientes passam a ser recebidos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO 2), no bairro Santa Rita, em Macapá.

Por Karla Marques

O Governo do Amapá iniciou, nesta segunda-feira, 4, a reorganização dos atendimentos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO 1), localizado atrás do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal). O prédio passará por uma ampla reforma estrutural após mais de 50 anos de existência e, para garantir a continuidade da assistência em saúde bucal, os pacientes estão sendo transferidos para o CEO 2, localizado no bairro Santa Rita.

De acordo com o diretor do CEO, George Araújo, o atendimento nesta segunda-feira está sendo realizado exclusivamente para orientação ao público, enquanto as equipes iniciam a desmontagem dos equipamentos para a mudança.

“Hoje estamos apenas repassando informações, porque precisamos desmontar os equipamentos para a transferência. Os pacientes com consultas agendadas estão sendo comunicados por WhatsApp e ligação sobre a mudança de local e o reagendamento, que será feito pela própria unidade”, explicou o gestor.

A média de atendimento do CEO era de aproximadamente 120 pacientes por dia. Para evitar prejuízos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) organizou um plano de contingência com a redistribuição dos serviços para o CEO 2, garantindo a continuidade da assistência.

Durante toda a semana, uma equipe permanecerá no prédio do centro para orientar usuários que eventualmente procurem atendimento no local.

Os pacientes que já estavam em tratamento serão transferidos de forma gradual para o CEO 2, que também terá sua escala reorganizada para absorver a demanda. Casos novos devem ser agendados diretamente na unidade.

Situações consideradas mais sensíveis, como atendimentos de urgência, procedimentos cirúrgicos, casos de oncologia e estomatologia, que envolvem maior gravidade, continuarão sendo realizados normalmente no CEO 2.

A previsão é que a reforma seja concluída em até oito meses. A obra deve modernizar completamente a estrutura, com melhorias em segurança, acessibilidade e conforto, além de proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais.

Tecnologia e ampliação com o CEO 2

A transferência dos atendimentos ocorre em um momento de fortalecimento da rede de saúde bucal no estado, com a implantação do CEO 2, unidade que já opera com tecnologia inédita no Sistema Único de Saúde (SUS).

Localizado no bairro Santa Rita, o espaço conta com fluxo digital completo, incluindo scanner intraoral, impressoras 3D e equipamentos de alta precisão, permitindo tratamentos mais rápidos, eficientes e confortáveis, como a realização de canais em sessão única.

Com capacidade para cerca de 1,2 mil atendimentos mensais, o CEO 2 é referência em média complexidade e oferece serviços como endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, prótese dentária e atendimento especializado para crianças e pessoas com deficiência.

A unidade também dispõe de centro cirúrgico, laboratórios de prótese (tradicional e digital) e sala de raio-X com tomografia computadorizada, garantindo diagnósticos mais precisos.

Agência de Notícias do Amapá

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