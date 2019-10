Programa Eleitor do Futuro lança portal informativo

O portal terá como objetivo apresentar conteúdo relacionado a cidadania e informar as ações realizadas pelo programa “Eleitor do Futuro“

Fernanda Picanço

A Justiça Eleitoral do Amapá lançará no próximo dia 24 (quinta-feira), às 16 horas, no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá TRE-AP o Portal do Programa Eleitor do Futuro. O evento é voltado para representantes da Instituições Educacionais públicas e privadas de Macapá, parceiras do projeto.

A ação visa expandir as atividades realizadas pelo Programa Eleitor do Futuro e, ainda, promover a interatividade das escolas e dos alunos interessados aos conteúdos relacionados ao Programa.

Neste espaço virtual (portal na internet) serão hospedadas todas as informações desenvolvidas pelo Programa com intuito de propiciar a comunidade em geral acesso 24 horas. O portal otimizará o acesso online à comunidade, aos materiais institucionais como vídeos, cartilhas, imagens, projetos e as boas práticas realizadas pelas escolas, como ainda, compartilhar ideias, apresentar sugestões e solicitar os serviços do Programa.

Programa “Eleitor do Futuro

Com o objetivo de promover a educação política das crianças e jovens, e ensinar a importância do exercício da cidadania, a Justiça Eleitoral trabalha desde 2003 com o programa “Eleitor do Futuro” visando a promoção da educação política das crianças e jovens, e ensinar a importância do exercício da cidadania.

O projeto é desenvolvido pela Escola Judiciária, com atividades permanentes voltados a democracia e reconhecimento dos direitos e deveres dessas crianças que serão os eleitores do amanhã.

