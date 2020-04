Amapá tem 244 casos confirmados, 99 recuperados e 06 óbitos

Além desses casos, há 451 em investigação e 1.034 descartados.

O Governo do Amapá atualiza nesta segunda-feira, 13, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 244 casos confirmados, 1.034 descartados e 451 em análise laboratorial. O relatório também aponta que 99 pessoas foram curadas, 98 de Macapá e uma de Oiapoque.

Também foi registrada uma morte em Macapá. Vítima era um homem de 84 anos, que estava internado no Centro de Atendimento Intensivo Covid-19 desde o dia 5 de abril e apresentava Hipertensão Arterial Sistêmica. O estado agora contabiliza seis mortes de pacientes.

O Centro de Atendimento Intensivo Covid-19 tem três pacientes internados.

A capital continua sendo o município com mais casos 211 confirmados, com 4 óbitos. Santana vem em seguida com 31 casos confirmados e duas mortes por COVID-19. Oiapoque tem 2 casos confirmados.

O Amapá tem um total de 451 casos em análise laboratorial. Por município, os números são:

Macapá: 288

Santana: 132

Mazagão: 01

Calçoene: 07

Cutias do Araguari: 01

Laranjal do Jari: 03

Oiapoque: 09

Pedra Branca do Amapari: 03

Porto Grande: 03

Serra do Navio: 01

Vitória do Jari: 03

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

