Campanha de arrecadação em prol da saúde do mestre bonequeiro Guiga Melo

O ator e diretor da Companhia Viva de Teatro e mestre bonequeiro, Guiga Melo, sofreu um aneurisma cerebral e precisa viajar do Amapá para São Paulo para tratar de sua saúde. Para levantar fundos para o tratamento, amigos e familiares do artista organizaram uma campanha de arrecadação.

As doações podem ser feitas via Pix: 96 981330393, em nome de Ivanildes Marly Rodrigues Cardoso. Os leitores deste site sabem: sempre divulguei e divulgo cultura em todas as vertentes, e o Guiga é um trabalhador incansável pela cultura do Amapá. Portanto, faça a sua doação e entre nesta corrente do bem.



Mais sobre Guiga Melo

Nascido em Caruaru, Pernambuco, em 1958, Guiga Melo, ou melhor, Mestre Guiga é uma figura tradicional do teatro do improviso, que mistura atores e bonecos, e há mais de 30 anos se apresenta e diverte o público em praças, escolas e eventos culturais no Amapá.

Guiga Melo é um artista premiado, vencedor do Prêmio Mira Muniz de Teatro, e participou do documentário Simãosinho Sonhador, vencedor do edital Doctv IV, exibido em rede nacional em 2009.

Em 2016, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lançou um livreto em homenagem aos mestres bonequeiros vencedores do Prêmio Teatro de Bonecos Popular do Nordeste – Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro. Guiga estava entre eles. Um baita reconhecimento!

O Amapá precisa preservar, reconhecer, homenagear e ajudar seus grandes nomes em todas as áreas de atuação. Sou fã de escritores, compositores, músicos, poetas e artistas, e peço a vocês que ajudem o nosso mestre bonequeiro!

Elton Tavares

