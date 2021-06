Conheça os filmes Convidados da XVII edição do Festival Imagem-Movimento

O Festival Imagem-Movimento em sua XVII edição apresenta ao público os filmes convidados de 2021 e seus respectivos diretores. No total serão exibidos três filmes entre os dias 23 e 27 de junho.

Data: 23/06

Filme convidado: Matinta

Direção: Fernando Segtowick (PA)

Hora: 19h30 às 21h30

O primeiro deles, “Matinta”, com direção de Fernando Segtowick (PA), ocorrerá no dia 23/06, das 19h30 às 21h30, conta a história de um triângulo amoroso vivido e composto por Valquíria (Dira Paes), uma mulher determinada e que não mede esforços para desejar e alcançar tudo o que quer; por Felício (Adriano Barroso), que luta para resistir às investidas de Valquíria; e por Antônia, esposa de Felício.

Sobre o diretor

Roteirista e diretor. Formado em jornalismo pela UFPA, estudou cinema na New York Film Academy nos Estados Unidos e dirigiu vários comerciais, vídeos institucionais e documentários. Dirigiu uma série de curta-metragens e documentários. Dirigiu em 2019 seu primeiro filme longa metragem, o documentário O Reflexo do Lago, selecionado para a mostra Panorâma do Festival de Berlim.

Data: 26/06

Filme convidado: Karioka

Direção: Takumã Kuikuro (MT)

Hora: 21h45 às 22h10

O segundo filme, “Karioka”, com direção de Takumã Kuikuro (MT), será exibido mo dia 26/06, das 21h45 às 22h10, relata a saída do próprio diretor de sua aldeia localizada no Alto-Xingu, Mato Grosso, em companhia de sua esposa, Kisuagu Regina Kuikuro, e dos filhos Kelly Kaitsu, Ahuseti Larissa e Mayupi Bernardo Kuikuro para morar um período no Rio de janeiro. O filme mostra Bernardo Mayupi Kuikuro de 2 anos de idade descobrindo a praia e outros lugares da cidade grande. Eles fazem muitas coisas, tudo é novidade e, enquanto eles vivem essa experiência, a parte da família que fica na aldeia tem medo porque as notícias do Rio de Janeiro nem sempre são boas, o que causa preocupação e inquietude. Um retrato dos contrastes brasileiros entre o imaginário da tribo e a realidade de uma metrópole.

Sobre o diretor

Takumã Kuikuro – Cineasta, membro da aldeia indígena Kuikuro, atualmente vivendo na aldeia Ipatse, no Parque Indígena do Xingu. Takumã é reconhecido nacional e internacionalmente pelos seus filmes, tendo sido premiado pelos festivais: Festival de Gramado, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Olhar de Cinema, Jornada Internacional de Cinema da Bahia, Festival de Filmes Documentário Etnográfico, Festival Presence Autochtone de Terres em Vue. Em 2017, recebeu o prêmio honorário “Bolsista da Queen Mary University London”. E foi, em 2019, o primeiro jurado indígena do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília.

Data: 27/06

Filme convidado: Reflexo do Lago

Direção: Fernando Segtowick (PA)

Hora: 20h

O terceiro filme, “Reflexo do Lago”, também do diretor Fernando Segtowick (PA), que será apresentado no dia 27/06, a partir das 20h, após a Mostra Abre Caminhos, é um documentário em branco e preto que mostra o cotidiano das pessoas que moram perto de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo na Amazônia. À sombra desse projeto ambientalmente destrutivo, eles ganham vidas involuntariamente escassas, sem eletricidade ou infraestrutura.

Sobre o diretor

Roteirista e diretor. Formado em jornalismo pela UFPA, estudou cinema na New York Film Academy nos Estados Unidos e dirigiu vários comerciais, videos institucionais e documentários. Dirigiu uma série de curtas-metragem e documentários. Dirigiu em 2019 seu primeiro filme longa metragem, o documentário O Reflexo do Lago, selecionado pra mostra Panorâma do Festival de Berlim.

Além da mostra de filmes convidados, também ocorre uma sessão de bate papo, às 18h30, com o tema “Ficção e Documentário: o desafio do audiovisual na Amazônia”, com a participação do diretor do curta-metragem “Matinta”, Fernando Segtowick e uma roda de conversa com o tema, às 18h30, “Questões Indígenas”, com as participações do Diretor Takumã Kuikuro (MT) e os cineastas Davi Marworno (AP) e Luís Bolognesi (SP) nos dias 24 e 26/06, respectivamente.

