Festival do Melhor Camarão no Bafo ocorrerá neste sábado, 27

Organizado pelo Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), o Concurso do Melhor Camarão no Bafo, que aconteceria nesta quinta-feira, 25, na Estação Lunar, foi adiado para sábado, 27, a partir das 19h, no balneário da Fazendinha. Sete restaurantes participarão da edição deste ano.

Uma estrutura foi montada do outro lado do balneário, com uma banca para cinco jurados, que irão analisar os pratos baseados nos seguintes critérios: técnicas de preparo, apresentação do prato, paladar e inovação. O concurso busca fomentar a gastronomia local e atrair o público. A programação iniciará com a participação especial da cantora Ágda.

De acordo com o diretor-presidente do Macapatur, Paulo Brito, o concurso é mais uma oportunidade da prefeitura valorizar um produto que é da região. “O camarão no bafo é um prato típico amapaense, um produto da Fazendinha, onde as pessoas que visitam a nossa cidade podem apreciar esse delicioso alimento”, disse.

Cássia Lima

