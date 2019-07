Proteção Animal Mundial revela o sofrimento dos animais silvestres explorados pela indústria do turismo

Na Virada Sustentável de Manaus, a organização não-governamental monta instalação sensorial para conscientizar sobre o sofrimentode animais silvestresutilizadas para turismo na Amazônia

Revelar o sofrimento causado aos animais silvestres, devido ao seu uso indevido pela indústria de turismo na Amazônia, é o foco da participação da Proteção Animal Mundial, organização não-governamental com foco no bem-estar animal, na quinta edição da Virada Sustentável de Manaus. Entre os dias 27 e 28 de julho, os participantes do evento poderão visitar a intervenção “Os bastidores da selfie”. Instalada no Largo de São Sebastião, a instalação traz elementos sensoriais que mostram a cruel exploração sofrida por animais silvestres que são capturados para posarem em fotos com turistas em Manaus e outras regiões do estado do Amazonas.

A intervenção busca gerar empatia e conscientização ao colocar o visitante na pele do animal silvestre explorado pelo mercado turístico, envolvendo-o numa jornada que vai desde a sua captura e retirada do seu habitat natural, passando pelas etapas de transporte, exibição e oferta ao turista. O visitante ainda terá a oportunidade de vivenciar a experiência da vida livre, solução necessária para garantir o bem-estar e a conservação dos animais silvestres e consolidar Manaus como destino turístico sustentável no nível global.

“As principais empresas do mercado turístico local de Manaus são peça chave para a erradicação das práticas de entretenimento geradoras de altos níveis de sofrimento animal. É ilegal e antiético manter animais silvestres em cativeiro para que turistas possam abraçá-los e tirar selfies para redes sociais, e as empresas precisam parar de oferecer esse tipo de produto”, afirma João Almeida, gerente de Vida Silvestre da Proteção Animal Mundial.

Em muitos casos a experiência ruim com animais está inclusa no produto chamadoDay tour, amplamente distribuído e ativamente oferecido nos balcões de agências e da rede hoteleira da cidade de Manaus. “Com a intervenção ‘Os bastidores da selfie’, a ideia é conscientizar e viabilizar o consumo consciente por parte dos turistas, mostrando às empresas a necessidade de oferecer experiências genuínas, de observação de animais em vida livre, na natureza”, complementa Almeida.

A intervenção “Os bastidores da selfie”ficará no largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, nos dias 27 (sábado) e 28 de julho (domingo), entre 10h e 20h. A experiência será multissensorial e interativa, produzida em parceria com a empresa localLuppi Produções e conduzida pela equipe da Proteção Animal Mundial e porvoluntários da Virada Sustentável.

Um foco na crueldade

Uma investigação da Proteção Animal Mundial revelou que a maior parte das atrações turísticas oferecem diferentes formas de contato direto com a vida silvestre. De acordo com a pesquisa 54% das 249 atrações avaliadas ofereciam contato direto com animais, como, por exemplo, segurá-los para tirar fotos. 35% utilizavam comida para atrair os animais silvestres e 11% ofereciam a oportunidade de nadar com os animais silvestres.

Mais especificamente em Manaus, 18 operadoras de turismo oferecem a oportunidade de segurar ou tocar os animais silvestres em 94% dos passeios. A atividade foi ativamente encorajada em 77% dos casos.

Serviço

“Os bastidores da selfie” – Virada Sustentável Manaus

Local: Largo de São Sebastião – em frente ao Teatro Amazonas

Dias: 27 (sábado) e 28 de julho (domingo)

Entre 10h e 20h

Gratuito

Sobre a Proteção Animal Mundial (World Animal Protection)

A Proteção Animal Mundial move o mundo para proteger os animais por mais de 50 anos. A organização trabalha para melhorar o bem-estar dos animais e evitar seu sofrimento. As atividades da organização incluem trabalhar com empresas para garantir altos padrões de bem-estar para os animais sob seus cuidados; trabalhar com governos e outras partes interessadas para impedir que animais silvestres sejam cruelmente negociados, presos ou mortos; e salvar as vidas dos animais e os meios de subsistência das pessoas que dependem deles em situações de desastre. A organização influencia os tomadores de decisão a colocar os animais na agenda global e inspira as pessoas a mudarem a vida dos animais para melhor. Para mais informações acesse: www.protecaoanimalmundial.org.br.

Sobre a Virada

A quinta edição do festival, via Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio da Uber Eats, Bemol e CMPC, copatrocínio da Liberty Seguros e parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, possui colaboração da Whirlpool, Honda, Votorantim, Grupo Martins/IAMAR, World Animal Protection, Instituto Sabin, Shopping Manaus Via Norte, ARMOR Brasil, Local Hostel Manaus, Local Hostel Figueiredo, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), Agência Oto e Up Comunicação Inteligente.

É uma correalização do Instituto Virada Sustentável e Fundação Amazonas Sustentável (FAS), e realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil Governo Federal.

