SESI e SENAI Amapá lançam edital para selecionar projetos de inovação no meio ambiente

Alunos de ensino médio/técnico e superior de instituições de ensino públicas e privadas têm até 30 de julho para submeter projetos de inovação no meio ambiente, de acordo com edital aberto pelo SESI e o SENAI Amapá. Poderão concorrer propostas inéditas voltadas a atenuar ou resolver as problemáticas ambientais do estado.

Na seleção estão sendo oferecidas duas bolsas para nível superior no valor de R$ 848,40 mais auxílio alimentação de R$ 250,00 e duas bolsas para nível médio/técnico no valor de R$ 727,20 mais auxílio alimentação no valor de R$ 250,00. O resultado será divulgado em 25 de agosto e a contratação dos selecionados vai acontecer a partir de setembro de 2022.

A inscrição é realizada a partir do envio de toda a documentação exigida no edital publicado em www.ap.sesi.org.br ou www.ap.senai.br. Os interessados devem digitalizar, salvar no formato PDF e encaminhar, de uma única vez, para o endereço [email protected].

As propostas devem estar alinhadas com um desses eixos: acesso e sustentabilidade do uso da água; reciclagem e resíduos sólidos; fauna e flora; promoção, fomento ou adoção de fontes de energia sustentável; exploração sustentável de produtos de origem florestal não madeireiros.

As ideias submetidas ao edital serão avaliadas pela equipe técnica do SESI e do SENAI Amapá e por um comitê composto por especialistas. O processo inicia com a análise documental, seguida da análise técnica da proposta.

Todas as orientações encontram-se dispostas no edital. Para ter acesso, clique aqui: https://bit.ly/3OmdJgJ

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...