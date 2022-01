Prefeitura de Macapá inicia vacinação de crianças contra a Covid-19 nesta segunda-feira (17); confira estratégia

Nesta primeira etapa serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos em geral, além de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades.

Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Macapá inicia a vacinação das crianças contra a Covid-19. A divisão será feita por faixa etária e o primeiro grupo apto a receber o imunizante são aqueles com idade de 10 e 11 anos. Paralelo a eles, as crianças de 5 a 11 que possuem alguma comorbidade também estarão habilitadas a iniciar o seu esquema vacinal.

Para estes dois grupos, o imunizante estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Fazendinha, Coração, Marabaixo, Padre Raul Matte, Leozildo, Congós, Pedrinhas, São Pedro, Rosa Moita, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Pacoval, Novo Horizonte, Brasil Novo, Curiaú, BR-210 e Marcelo Cândia. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A vacinação está condicionada a apresentação dos originais e cópias de um documento oficial com foto, carteira de vacinação, comprovante de residência e laudo que comprove a condição, este válido apenas para o grupo com comorbidade. Além disso, no ato da vacinação o menor deverá estar acompanhado dos pais ou responsáveis.

Lista de comorbidades para vacinação de crianças de 5 a 11 anos

Insuficiência cardíaca; cor-pulmonante e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndrome coronariana; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosa; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; talassemia; síndrome de Down; autismo; diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos); anemia falciforme; obesidade mórbida; cirrose hepática e HIV.

Outros grupos

Paralelo à vacinação das crianças, a Prefeitura de Macapá segue na imunização dos demais grupos, que é formado por adolescentes de 12 a 17 anos e o público geral acima dos 18 anos, ambos com e sem comorbidades, pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. Neste dia também segue a oferta da segunda e terceira dose dos imunizantes Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac e, também, a dose de reforço da Janssen.

Confira locais, horários e público



Locais

Drive-thru Praça Floriano Peixoto

Drive-thru Zerão

Drive-thru Curiaú

Amapá Garden Shopping

Macapá Shopping

Villa Nova Shopping

Horário de funcionamento

Das 9h às 15h.

Público

1ª Dose

Para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

Para o público em geral com 18 anos +

2ª Dose

De Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias

De Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 8 semanas

De CoronaVac para quem está no período de recebimento

3ª Dose

Para público em geral de 18 anos+

Para idosos com 60 anos +

Para pessoas imunossuprimidas

Para profissionais da Saúde

Reforço Janssen

Para quem recebeu a 1ª dose da vacina Janssen

O tempo mínimo entre a 2ª e a 3ª dose é de quatro meses para público em geral acima dos 18 anos, idosos e profissionais de saúde. Para pessoas imunossuprimidas o intervalo é de 21 dias.

Documentos

Para receber o imunizante, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF e carteira de vacinação. Para pessoas com comorbidade, é necessário também o laudo que comprove a condição.

O público que receberá a 2ª dose deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da 1ª dose. Já as pessoas que receberão a 3ª dose do imunizante, deverão ter a indicação da 2ª dose da vacina.

Além da vacina contra a Covid-19, os pontos de imunização também ofertam vacina Tríplice Viral.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado