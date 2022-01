Rondônia confirma 51 casos da variante Ômicron e secretaria de Saúde faz alerta

Iury Lima – Da Revista Cenarium



VILHENA (RO) – A variante Ômicron do Sars-Cov-2, vírus causador da Covid-19, agora é uma preocupação concreta para as autoridades de Saúde do Estado de Rondônia, que fizeram um alerta, neste sábado, 15, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau): 51 casos foram confirmados em nove municípios.



“São pessoas que variam de 8 a 64 anos, sendo 31 mulheres, 18 homens e duas crianças (…) extremamente importante relembrar que a variante Ômicron tem um poder de transmissibilidade muito maior, ou seja, transmite muito mais e infecta muito mais as pessoas”, informou o médico e chefe da pasta, Fernando Máximo.

Secretário de Saúde defende vacinação como arma contra a Ômicron; 118 mil rondonienses já tomaram a dose de reforço

Distribuição de casos

Segundo Máximo, foi possível determinar a existência de pacientes infectados com a variante por meio da parceria entre o Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sendo Porto Velho o município com o maior número de positivados.

Município Número de casos Porto Velho 21 mulheres, 8 homens e 1 criança Guajará-Mirim 1 mulher Candeias do jamari 1 homem Jaru 1 criança Alta Floresta d’Oeste 1 mulher Presidente Médici 4 mulheres e 1 homem Cerejeiras 3 mulheres e 1 homem Seringueiras 1 mulher Vilhena 3 homens e 1 mulher

Fonte: Sesau-RO

Secretário defende terceira dose e medidas restritivas

Contra a disseminação de casos, Fernando Máximo pede cautela e defende a imunização da população com dose de reforço. “Nós reiteramos a necessidade de usar as máscaras adequadamente toda vez que sair à rua, continuar higienizando as mãos com álcool em gel, evitar aglomerações e também se vacinar (…) já tem alguns estudos mostrando que a terceira dose da vacina ou dose de reforço pode prevenir contra a variante Ômicron”, afirmou o secretário.

Vacinação e total de casos

Segundo os dados da Sesau-RO, 118.280 rondonienses já tomaram a terceira dose contra a Covid-19. Ao todo, foram aplicadas mais de 2,3 milhões de doses de CoronaVac (721.648), AstraZeneca (919.150), Pfizer (1.382.940) e Janssen (64.400), segundo dados atualizados até quarta-feira, 12.



Já o boletim epidemiológico deste sábado, 15, aponta que Rondônia atingiu a marca de 290.050 casos confirmados da doença, sendo que destes, 6.789 resultaram em morte.

