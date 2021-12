Orla Livre: projeto terá programação cultural e esportiva neste domingo

O trecho das avenidas Pedro Lazarino e Professor Zacarias Alves Araújo ficará fechado para atividades físicas e empreendedorismo.

Cultura, esporte e lazer fazem parte da programação do ‘Orla Livre’, que acontecerá pela primeira vez neste domingo (5). A atividade desenvolvida pela Prefeitura deseja incentivar a população para que ocupe e transforme um dos pontos mais visitados de Macapá em espaços culturais. A iniciativa tem como base o projeto ‘Orla Viva’, criado por meio da Lei de nº 2.493 de 2021, de autoria do vereador Bruno Santos (PSDB).

O trecho das avenidas Pedro Lazarino e Professor Zacarias Alves Araújo, na rampa do açaí, será fechado das 8h às 18h, para desenvolvimento de atividades culturais, entretenimento e empreendedorismo na orla de Macapá.

A programação inicia com um espaço aberto para atividades esportivas livres, como, por exemplo, andar de bicicleta, patins e skate. A Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel), junto com a comissão municipal de Futlama, também realizará a quarta rodada da competição de Futlama, uma prática de futebol tradicional amapaense jogado às margens do rio Amazonas.

Na parte cultural, a Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) proporcionará uma aula de zumba, com o dançarino e professor de dança Marcio Black. Além de um momento musical, com o cantor e músico Francisco Vaz, conhecido pelo seu repertório cover e autoral.

O carnaval chegará mais cedo, com o show da bateria da Escola de Samba Piratas Estilizados, aquecendo o coração dos macapaenses com muito samba no pé.

O diretor-presidente da Fumcult, Olavo Almeida, destaca a necessidade da atenção para as medidas sanitárias contra a covid-19, durante toda a programação. “Convidamos os munícipes para prestigiar o primeiro domingo de Orla Livre. Vale ressaltar que a alegria vem junto com a responsabilidade, então não esqueça a máscara de proteção”.

Confira as atrações:

8h – Início quarta rodada de Futlama

8h às 11h – Espaço livre para atividades esportivas

14h – Atração Musical com DJ

15h – Abertura oficial

16h – Zumba

17h – Atração Musical com Francisco Vaz

17h30 – Show com bateria da Escola de Samba Piratas Estilizados

18h – Encerramento

Redação com informações de Naiara Milhomem

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado