Cantata Natalina ‘Vozes do Coração’ será realizada pela Prefeitura de Macapá

O evento acontece no dia 17 de dezembro, em frente ao Mercado Central. A cantata natalina será apresentada por servidores municipais.

A Prefeitura de Macapá continua na organização da primeira cantata natalina. Intitulada de ‘Vozes do Coração’, o evento será realizado no dia 17 de dezembro em frente ao Mercado Central, às 18h.

A cantata é formada por servidores municipais e o ensaio está acontecendo toda segunda, terça e quarta-feira às 18h na sede da Prefeitura de Macapá.

“Estamos organizando um evento especial para nossos servidores e população. Natal é momento de agradecer pelo ano vivido e de confraternizar. A cidade também receberá decoração e luzes natalinas em vários pontos da capital”, afirma a secretária de Mobilização e Participação Popular, Rayssa Furlan.

A programação conta, além da cantata, com apresentação de grupo de teatro, de dança e de marabaixo. Os artistas locais também farão apresentação de shows. Patrícia Bastos, Brenda Melo, Oneide Bastos, Alan Gomes, Fabinho Costa, Hian Moreira, Miguél do Sax e Jefre Redig são os confirmados até o momento.

Cantata ‘Vozes do Coração’



O repertório para cantata contempla seis músicas, que inclui populares e natalinas. O maestro Paulinho Bastos é quem está conduzindo o ensaio. De acordo com ele, o trabalho está sendo realizado por meio de uma metodologia específica para quem ainda não tem a prática do canto.

