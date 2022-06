Polícia indicia mãe após filho de 1 ano sofrer queimaduras

A Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA), indiciou uma mulher de 19 anos de idade, pela prática do crime de lesão corporal qualificada em situação de violência doméstica.



De acordo com o Delegado Ronaldo Entringe, o crime ocorreu no dia 14 desse mês em uma residência, localizada no bairro Murici. A vítima foi uma criança de 1 ano e 7 meses, que sofreu queimaduras nas costas e na lateral do abdômen.

“Umas imagens foram veiculadas nas redes sociais de que uma mãe teria machucado dolosamente o próprio filho com uma chapa de esquentar pão. Assim que tomamos conhecimento do fato, instaurei inquérito policial e inicamos as diligências. De acordo com os depoimentos, a criança estava sentada no braço do sofá quando caiu em cima de uma sanduicheira, que estava no chão aberta e quente. A mãe da criança alegou que estava fazendo sanduíche no momento do ocorrido, que pegou a criança de imediato, porém, o menino caiu novamente no mesmo lugar. A mãe da criança foi indiciada por lesão corporal qualificada em situação de violência doméstica, uma vez que viu onde o filho estava, entendeu que haveria possibilidade dessa criança cair e se quiemar e, ainda assim, não fez nada para evitar que o fato acontesse”, explicou o Delegado.



O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça.

Ascom PC/AP

