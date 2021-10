Dia “D” – Prevenção ao Câncer de Mama: MP-AP realiza evento de conscientização para integrantes da instituição

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do seu Comitê de Qualidade de Vida e setor de Saúde Ocupacional, promoveu, nesta quarta-feira (20), o “Dia “D” – Prevenção ao Câncer de Mama”. O evento, realizado de forma híbrida, com transmissão do auditório da Procuradoria-Geral de Justiça – Promotor Haroldo Franco pelas plataformas Zoom e Youtube, consistiu em um ciclo de palestras com especialistas sobre o tema. A ação teve o propósito de conscientizar para prevenir o câncer de mama junto aos membros, servidores e colaboradores da instituição.

A ação faz parte da programação do Outubro Rosa, que objetiva compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico, para prevenção e tratamento, visando contribuir para a redução da mortalidade. A iniciativa foi realizada em parceria com o Hospital de Amor, clínica Climama e o Serviço Social da Indústria (Sesi/AP).

A coordenadora do Comitê de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida do MP-AP, procuradora de Justiça Raimunda Clara Banha, que representou a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, fez a abertura do evento. Também presente a procuradora de Justiça Estela Sá.

“A prevenção é fundamental, pois descobrir a doença com antecedência significa até 95% de chances de cura de acordo com os médicos. Cuidar de nossos membros, servidores e colaboradores é o objetivo da Administração do MP-AP e a conscientização é essencial para isso. Agradeço a presença dos palestrantes especialistas e de todos os participantes presenciais e virtuais”, frisou a procuradora de Justiça Clara Banha.

O assessor técnico da PGJ e integrante do Comitê, José Villas Boas, fez a apresentação dos palestrantes. Foram eles: Médicos Mauro Secco, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, representando a clínica Climama; Marcelo Moura Fé e o mastologista do Hospital de Amor de Macapá.

O mastologista Mauro Secco palestrou sobre o tema “Câncer da Mama no Amapá – aspectos epidemiológicos e ações de prevenção para a detecção precoce”, explicando sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e reparação da enfermidade.

Já o Dr. Moura Fé proferiu sobre o Hospital de Amor e a prevenção do câncer da mama. O médico elucidou sobre a unidade de saúde especializada, informando sobre os serviços disponíveis para que a população possa ter acesso aos meios para cuidados com a doença.

Por sua vez, o médico do Sesi/AP discorreu sobre “Gerenciamento de Estresse”. Em sua palestra, Henrique Angelim contextualizou com situações do cotidiano como lidar com problemas do dia-a-dia que podem provocar o desencadeamento dessas reações no corpo humano.

Ainda durante o evento, os médicos responderam perguntas dos participantes presentes e que acompanharam as palestras de forma virtual e esclareceram dúvidas sobre o câncer de mama. Ao final, Henrique Angelim, da equipe médica do Sesi/AP, explicou que o exercício físico é importante para combater o stress do dia-a-dia e fez uma sessão de ginástica laboral com o público.

