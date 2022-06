Polícia Civil realiza Operação Stopping Power no Amapá e Pará

Nessa quinta-feira, 23, a Polícia Civil do Amapá, por meio da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), deflagrou a “Operação Stopping Power”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de armas de fogo, acessórios e munições, além do tráfico de drogas e roubos.



De acordo com o Delegado Estéfano Santos, a operação aconteceu simultaneamente em Macapá e Vitória do Jari, no estado do Amapá; bem como em Ananindeua e Santarém, no estado do Pará, onde os líderes da organizacão criminosa foram presos.

Ao todo, foram cumpridos 25 mandados judiciais, sendo 14 de busca e apreensão domiciliar, 10 de prisão preventiva e 1 de sequestro de bem (veículo). Além disso, 35 contas bancárias foram bloqueadas; 14 celulares e 2 hds foram apreendidos.



Um dos integrantes da organização criminosa é sócio de um clube de tiro de Macapá e, além de realizar o comércio ilegal de armas de fogo, também repassava os endereços dos clientes do clube para outros integrantes da organização criminosa praticarem furtos e roubos às residências.



Mais de 40 Policiais Civis participaram da operação, que contou com apoio de outras unidades policiais da capital e do interior do Amapá, bem como da Polícia Civil do Pará, através da CORE/PA e do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NIP/NAI/BMA).

Ascom PC/AP

