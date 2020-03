UBS’s atuam como porta de entrada para primeiro atendimento a suspeitos de Coronavírus

Desde que a Prefeitura de Macapá instituiu o Plano Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, a Secretaria de Saúde definiu duas unidades básicas, com funcionamento 24 horas, como referências para coleta de exames de escarro, que são as UBS’S Lélio Silva, no Buritizal, e Marcelo Cândia, na zona norte. Para avaliação clínica, todas as unidades estão aptas para o primeiro atendimento e, havendo necessidade, realizar o encaminhamento para a coleta de exame em um desses postos.

“Na unidade Marcelo Cândia, as coletas funcionam de segunda a sexta, das 8h às 18h. Já na Lélio Silva, esse procedimento pode ser feito de domingo a domingo, 24 horas por dia. Todos os profissionais que atuam nesses laboratórios passaram por treinamento e dispõem dos Equipamentos de Proteção Individual necessários, como gorros, luvas e máscaras”, explica o diretor do Departamento de Administração de Laboratório, Felipe Santos.

Estudos indicam que a grande maioria dos casos de Covid-19 é mais leve, e 85% podem ser atendidos nesse nível de atenção básica, como explica a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli. “A população pode buscar os serviços nas UBS’s quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza, para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no nosso fluxograma de atendimento adotado pela saúde municipal”.

Além das unidades referenciais, a prefeitura dispõe de mais 17 UBS’s ambulatoriais que podem realizar avaliação clínica. Todos os diretores e responsáveis técnicos foram treinados para esse primeiro atendimento, que é essencial. “O importante é que as pessoas mantenham a calma, sigam as recomendações básicas de higiene, como a lavagem de mãos, e, caso tenham tido algum histórico de viagem ou contato com casos confirmados, que procurem o atendimento médico”, conclui Silvana.

Jamile Moreira

