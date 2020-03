Setap prorroga prazo de recadastramento da meia-passagem

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) decidiu prorrogar até 30 de abril o recadastramento da meia-passagem dos estudantes. A decisão foi tomada pela diretoria da entidade após as últimas medidas de contenção do Corona Vírus, que impede grande aglomeração de pessoas, especialmente em locais fechados.

Faltando onze dias úteis para o prazo final, que encerraria em 31 de março, mais de 18 mil estudantes ainda estavam sendo aguardados e havia previsão de grandes filas nos últimos dias. Com a prorrogação, os estudantes terão ainda um mês e meio para realizarem o processo.

Além da prorrogação do prazo de recadastramento, o Setap emitiu um comunicado com orientações de segurança para os passageiros frequentes do transporte público. São eles:

Para passageiros

Sempre que viável, escolha rotas que envolvam apenas um meio de transporte.

Mantenha as janelas dos ônibus abertas para uma melhor circulação do ar, quando for possível.

Lave sempre as mãos com sabão até a metade do antebraço, esfregando também as partes internas das unhas.

Limpe regularmente as mãos com álcool em gel 70° INPM.

Evite cumprimentar com beijos, apertos de mãos e abraços.

Limpe com álcool em gel 70° INPM objetos tocados frequentemente.

Evite tocar nas áreas do rosto (principalmente nariz, olhos e boca) antes de higienizar as mãos.

Quando tossir ou espirar, proteja a boca na parte interna do antebraço.

Utilize lenços descartáveis quando estiver com o nariz escorrendo.

Evite sair de casa caso apresente sintomas de gripe ou similar.

Siga as orientações oficiais do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias

Ascom/Setap

