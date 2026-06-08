Livro resgata memórias ancestrais e a resistência das mulheres do Marabaixo no Amapá

Lançamento acontece no dia 12 de junho, dentro da programação da Favela Literária.

A força ancestral do Marabaixo, uma das mais importantes manifestações culturais da Amazônia amapaense, ganha novos registros e reflexões no lançamento do livro “Memórias de Velhas” que mergulha nas trajetórias e experiências de mulheres negras guardiãs dessa tradição secular. O lançamento acontece nesta sexta-feira, 12, às 17h30 na Favela Literária, no Sebrae Amapá. Além do lançamento a programação contará com uma mesa de diálogos sobre a obra com a presença de tia Zezé Libório e das professoras Drª Piedade Videira, Drª Simei Santos Andrade e Drª Raquel Amorim dos Santos. O autor também é um dos homenageados na programação deste ano.

A obra de Francisco Santos Borges, reúne pesquisa acadêmica, memória histórica e poesia para reafirmar o Marabaixo como símbolo de resistência, identidade e pertencimento do povo negro no Amapá.

De acordo com o autor do livro a pesquisa foi desenvolvida a partir da Teoria da Memória Histórica e do método da História Oral, reunindo entrevistas narrativas, registros fotográficos e relatos produzidos durante o período da pandemia da Covid-19. “A obra dialoga com importantes estudiosos da memória e da cultura afro-amapaense, revelando o Marabaixo como expressão viva de fé, resistência, tradição e continuidade ancestral”, ressalta, Francisco.

A publicação destaca as narrativas de cinco mulheres marabaixeiras, reconhecidas como guardiãs do patrimônio imaterial amazônico, cujas vivências ajudam a compreender o papel do Marabaixo na construção cultural e histórica do estado. São Elas: Tia Joca, Tia Zefinha, Tia Zefa do Quinca, Tia Biló e Tia Zezé Libório.

“Para essa construção o trabalho de pesquisa percorreu territórios históricos da cultura afro-amapaense, como a Vila de Mazagão Velho, o Quilombo do Curiaú, o bairro do Laguinho e a antiga Favela, atualmente bairro Santa Rita. Espaços marcados pela preservação da memória negra e pela continuidade dos festejos do ciclo do Marabaixo”, conta, o autor da obra Francisco Santos Borges.

Mais do que uma manifestação cultural, o livro apresenta o Marabaixo como linguagem do corpo, da música, da oralidade e da performance negra amazônica.

Sobre o autor

Francisco Santos Borges é doutorando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA), mestre em Letras pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e mestre em Linguagens e Saberes na Amazônia pela UFPA. Em sua trajetória acadêmica, desenvolve pesquisas voltadas às narrativas de resistência, às memórias afro-amazônicas e à escrita de mulheres negras, atuando em diversos grupos de pesquisa voltados aos estudos culturais, literários e sociais da Amazônia.

A venda de livro será feita no espaço Favela Literária. E logo após a mesa o autor estará disponível para autógrafos.

Favela Literária

O espaço dedicado a literatura dentro da Expo Favela Innovation Amapá, busca celebrar e promover a literatura periférica, indígena e tradicional da Amazônia. Abrindo espaço para diálogos, debates, exposição, performances e lançamentos.

Serviço:

Lançamento: “Memórias de Velhas” – sobre a manifestação cultural do marabaixo na Amazônia amapaense de Francisco Borges

Dia:12.06 (sexta-feira)

Horário: 17h30

Favela Literária – Sebrae Amapá (Av. Ernestino Borges, 740 – Julião Ramos)

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