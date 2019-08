Homenagem ao Lolito do Bandolim e aos pais, com Nonato Leal, e show com cantoras amapaenses

Fim de semana pós férias e o Restaurante e Bar Norte das Águas tem programação comemorativa para os clientes. Na sexta-feira, 9, o tradicional samba e choro com o grupo Vou Vivendo abre espaço para a homenagem ao idealizador da formação musical, Lolito do Bandolim, que girou a roda da vida nesta semana. No sábado, o público poderá prestigiar o show Nossa Tribo, com cantoras amapaenses, e no domingo, Dia dos Pais, vai ter show de violão e voz e almoço especial para as famílias. O Norte das Águas fica na beira do rio Amazonas, no Complexo Marlindo Serrano.

Samba, choro e comemoração

Casa cheia toda sexta-feira, o samba e choro desta semana tem a homenagem ao músico que deu o primeiro passo para a formação do Vou Vivendo, Laurindo Trindade, o Lolito do Bandolim, que completa 84 anos de vida, destes, 61 dedicados à música instrumental. A homenagem é justa, Lolito tem importância histórica na música amapaense, foi parceiro de Noé, Amilar Brenha e Nonato Leal, e há mais de uma década, junto com o violonista Beto Sete Cordas e o percussionista Lindomar Trindade, se uniram para formar o Vou Vivendo.

É esta cria musical de Lolito do Bandolim que estará à frente da homenagem, que terá ainda convidados especiais, como o instrumentista Mexicano, da elite do samba amapaense. A partir de 21h, Humberto Moreira (voz), Gabriel Pinheiro (cavaco), Walcimam Lemos (percussão), e os músicos já citados, estarão no Norte das Águas para começar a noite de sexta-feira. A entrada é franca.

Nossa Tribo

No dia 10 o Norte abre as portas para quatro cantoras de primeira linha que irão embalar o público com muito brega, zouk, carimbo, marabaixo, batuque e reggae. Brenda Melo, Nani Rodrigues, Mayara Braga e Loren Cavalcante apresentam a terceira edição do Nossa Tribo, que terá ainda a participação de Sabrina Zahara, Leka Denz e Mery Baraká. A abertura do espetáculo é por conta de João Amorim, com voz e violão para esquentar o grande momento. O acesso ao show pode ser adquirido pelo contato 98119-2790/99111-0201.

Domingo pra celebrar os pais com mestre Nonato Leal

A partir de 11h de domingo o restaurante abre para receber famílias e amigos que homenageiam os pais. O tradicional cardápio regional, bebidas variadas, com ou sem álcool, sobremesas, a brisa do rio Amazonas, a paisagem, formam o conjunto de atrativos para celebrar o pai, marido, irmão ou amigo, na data especial. A música é pra lá de emocionante, mestre Nonato Leal e Venilton Leal farão uma edição especial do tradicional De Pai Pra Filho, com participação de Simey Saboya. Paga somente o consumo.

Os gerentes do Norte das Águas, Venilton e Verinha Leal, garantem o atendimento referência da orla de Macapá, pratos quentes, bebidas variadas, e segurança pública e particular durante todas as programações.

Ótimo fim de semana e aproveitem agosto para curtir bons momentos na orla da cidade.

Mariléia Maciel – Jornalista

