‘Agora não falta mais água’, diz feirante sobre instalação de poço artesiano no Shopping Popular

Serviço feito pela Prefeitura de Macapá atende 114 empreendedores.

‘Não falta mais água. A construção do poço garantiu limpeza e higienização diária no meu boxe’, disse o feirante Juvandilson Oliveira, sobre a instalação de um poço artesiano de 30 metros de profundidade no Shopping Popular, na área central da cidade.

O serviço feito pela Prefeitura de Macapá atende os 114 empreendedores, tanto da área interna como da Feira do Caranguejo, que funciona ao redor do prédio.

“Eu não preciso mais pedir água dos comerciantes aqui de perto porque não falta mais na minha torneira”, comemorou Expedito Gomes, que antes precisava carregar água em baldes para poder higienizar seu espaço de trabalho.

Já Paulo Félix, que também trabalha no espaço, mencionou que o poço trouxe grande melhoria para o local. Além de atender a necessidade dos comerciantes, vai ajudar a atrair mais clientes.

“Se o espaço que comercializo meus produtos estiver sempre limpo, mais clientes vão aparecer. A iniciativa foi excelente porque agora não vai mais faltar água”, considerou o empreendedor.

De acordo com a Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semtradi), a escassez de água no Shopping Popular foi pauta de uma reunião entre a pasta e os comerciantes no início deste mês.

‘Eles colocaram o assunto em questão como um dos maiores problemas para trabalhar devido à falta de limpeza. Então solicitei à Secretaria Municipal Obras solução e consequentemente tivemos a instalação do poço’, explicou o secretário Augusto Félix.

Mônica Silva

Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação

