Inflação fica 0,54% em janeiro, maior resultado para o mês desde 2016

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta quarta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciou 2022 com taxa 0,54%. Apesar de ter desacelerado pelo terceiro mês seguido, o resultado foi o maior para janeiro desde 2016, quando o índice ficou em 1,27%.

Já o IPCA acumulado em 12 meses atingiu 10,38%, acima dos 10,06% observados em igual período anterior.

O analista do IBGE André Felipe Almeida, responsável pela pesquisa, explica que, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram alta no mês de janeiro. O maior impacto foi provocado pelos preços de Alimentação e Bebidas, com alta de 1,11%.

Ainda de acordo com os número divulgados pelo IBGE, o grupo que apresentou maior variação foi Artigos de Residência, por conta dos eletrodomésticos e equipamentos, mobiliário e TV, som e informática, cujos preços aceleraram no mês avaliado em relação a dezembro.

Já o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que calcula a inflação para famílias de menor renda, registrou alta de 0,67% em janeiro, e acumula, nos últimos 12 meses, uma variação de 10,60%.

O IPCA mede a inflação referente ao consumo das famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC avalia o peso dos gastos daquelas que recebem entre 1 e 5 mínimos, residentes nas regiões metropolitanas de 10 capitais, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal e das capitais Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

EBC

