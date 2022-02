Prefeitura divulga lista dos habilitados do concurso para a Secretaria de Assistência Social

Foram convocados 17 profissionais entre assistentes sociais, psicólogos e educadores. A fase documental inicia nesta quarta-feira (9).A Prefeitura de Macapá divulgou a lista com o nome dos 17 candidatos habilitados no último concurso da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de 2018. São dez educadores, quatro psicólogos e três assistentes sociais. Os profissionais vão atuar nos locais de atendimento à população que oferecem o serviço do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

De acordo com o cronograma, os profissionais devem apresentar a documentação solicitada nesta quarta-feira (9) no prédio da Secretaria Municipal de Gestão, localizado na Avenida Diógenes Silva, 1986, no bairro Buritizal.

Em seguida, eles serão submetidos aos exames médicos, que deverão ser realizados no dia 11 de fevereiro. Após essas fases, a Prefeitura de Macapá divulgará o resultado preliminar da análise documental e dos exames. A previsão é que a listagem seja divulgada no dia 14 de fevereiro.

O edital contendo o resultado final e a homologação deverá ser publicado no dia 16 de fevereiro e a posse dos novos servidores do município está prevista para acontecer no dia 18 de fevereiro.

O anúncio de convocação dos profissionais foi feito pelo prefeito Dr. Furlan na segunda-feira (7) e foi transmitida nos canais oficiais da instituição.

Para o chefe do executivo Municipal, os novos servidores vão reforçar a política de assistência social no município. “É um compromisso que assumimos com os servidores e com a população”, ressalta.

Acesse o edital de convocação:



