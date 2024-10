Checklist fitness: dicas para se preparar e ter tudo a mãos durante o treino

O planejamento ajuda a otimizar a rotina e a manter a constância

Praticar atividades físicas faz parte do dia a dia de milhares de brasileiros, tanto daqueles que possuem mais tempo na rotina para se exercitar quanto daqueles que saem correndo do trabalho e dão um jeitinho de encaixar a prática no final do dia. Por isso, é essencial se preparar para ter tudo à mão antes e durante o treino. Esse planejamento otimiza a rotina e é essencial para manter a constância.

Mas, afinal, o que levar na bolsa esportiva para estar sempre preparado? A resposta pode variar muito de acordo com o esporte que você pratica e seus hábitos, mas existem itens indispensáveis. Confira.

Montando seu checklist fitness

A melhor maneira de montar a sua bolsa de forma otimizada e não deixar nada para trás é criar um checklist fitness. Como o próprio nome indica, trata-se de uma lista de coisas que não podem faltar. Confira abaixo os principais itens.

Bolsa adequada

O primeiro item da lista é o principal: a bolsa! Para garantir que seus itens fiquem seguros e protegidos, é importante investir em um produto de qualidade, que tenha o tamanho ideal para guardar todos os objetos de forma confortável. A dica é sempre dar preferência para os itens próprios de academia.

Roupas esportivas

Não é todo dia que se consegue sair de casa pronto. Muitas pessoas costumam ir para a academia direto do trabalho ou da faculdade, por exemplo. Nesses casos, a roupa pode se tornar um empecilho.

A dica, portanto, é ter sempre roupas esportivas na sua bolsa. Uma camiseta, um shorts, uma meia e até mesmo um agasalho. Isso vai garantir que você esteja sempre pronto para a correria do dia a dia ou o surgimento de algum imprevisto.

Tênis apropriado

A mesma regra usada para as roupas vale para os calçados! Os tênis são um item muito importante para quem treina, afinal, ajudam na estabilidade, na absorção de impactos e na execução dos exercícios em si. Por isso, é essencial ter sempre à mão um par de tênis de treino.

Garrafa de água

Quem cuida da saúde sabe: beber água durante todo o dia é um pilar da vida saudável. Na academia, o cenário não seria diferente. Portanto, é muito importante ter sempre consigo uma garrafa de água. Isso ajuda a manter os níveis de hidratação e evita ter que se deslocar muitas vezes até o bebedouro durante os treinos.

Acessórios de treino

Os acessórios de treino são itens bem pessoais, já que podem variar de acordo com os seus gostos, hábitos e com o esporte que você pratica. Quem faz boxe ou muay thai, por exemplo, precisa ter um par de luvas sempre disponível.

Por isso, a dica é avaliar se existe algum acessório importante para os seus treinos e incluí-lo no checklist. Quem tem os cabelos compridos também pode aproveitar essa etapa para incluir elásticos e outros acessórios que não são necessariamente de treino, mas podem ser usados durante ele.

Como o checklist fitness contribui para o dia a dia?

Depois de montar o seu checklist fitness, você pode estar se perguntando como ele de fato contribui para o seu dia a dia. Apesar de ser algo simples, essa lista de itens pode influenciar diretamente na sua constância, na intensidade dos treinos e até mesmo nos resultados obtidos a curto, médio e longo prazo.

O checklist garante que você estará sempre pronto para treinar, independentemente da correria da rotina ou daquela “preguiça” que surge às vezes. Com tudo prontinho na bolsa, alguns obstáculos comuns são eliminados e fica mais fácil sair de casa para treinar.

