Indígenas celebram e s e unem para transportar gerador de energia enviado pelo Governo do Amapá à aldeia Kumarumã, em Oiapoque

Equipamento que beneficiará 4 mil indígenas foi enviado pelo governador Clécio Luís em setembro, após diálogo com lideranças em Macapá.

Apoiados pelo Governo do Amapá, indígenas da aldeia Kumarumã, em Oiapoque, se mobilizaram e transportaram nesta terça-feira, 15, até a comunidade localizada na terra Uaçá, o grupo gerador de 550 kVA. Enviado pelo governador Clécio Luís em setembro, após diálogo com lideranças, o equipamento beneficiará 4 mil moradores com energia elétrica de qualidade.

O equipamento foi transportado de Macapá até Oiapoque e, devido ao grande porte e pela região que dá acesso à aldeia ser coberta por vegetação e alagado, ficou na sede do município até o domingo, 13, quando foi levada em uma balsa até a aldeia, na noite de segunda-feira, 14. Em uma força-tarefa, os moradores amanheceram na missão de retirar o gerador da embarcação e o arrastar até o local onde será instalado, para restabelecer a eletricidade para 465 famílias.

“Há uns dias, vi um vídeo da comunidade reclamando da falta de energia, reunimos com os caciques, nos mobilizamos e enviamos esse gerador novo. Com essa nova fonte de energia, os moradores da aldeia mais populosa do Amapá terão eletricidade de forma permanente”, celebrou o governador Clécio Luís nas redes sociais.

O novo gerador proporcionará energia estável para a comunidade que fica a 6 horas de viagem à canoa de Oiapoque. Além de proporcionar qualidade de vida aos moradores, a fonte também atenderá as demandas do funcionamento das escolas, e do andamento aos procedimentos de saúde do polo de base hospitalar que tem na região.

“Essa entrega é mais um compromisso do governador Clécio Luís para comunidades indígenas. Isso mostra o compromisso dele com as comunidades com políticas públicas de qualidade para as comunidades indígenas. Nesse caso, estamos falando da aldeia Kumarumã, do povo Galibi-Marworno, que é um dos maiores povos do Oiapoque, e esse olhar é importante para nós”, destacou a secretária dos Povos Indígenas, Sônia Jeanjacque.

Gerador restabelecerá a energia elétrica para 465 famílias

Grupo gerador

Assim como a resolução energética para Kumarumã, o Governo do Amapá segue com as articulações para garantir o bem-estar dos povos originários que enfrentam o mesmo problema, como o envio de uma bomba injetora para a aldeia de Santa Isabel e, de forma emergencial, a reposição de um grupo gerador para aldeia Kariá, bem como a manutenção da rede elétrica da comunidade indígena de Kumenê.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...