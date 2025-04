TJAP e parceiros entregam certificados de Curso de Informática à primeira turma formada por pessoas em situação de rua

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) realizou, nesta sexta-feira (11), a cerimônia de entrega de certificados para a primeira turma de formandos do Curso de Informática Básica, destinado a pessoas em situação de rua. O evento foi sediado no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e a iniciativa é coordenada no TJAP pelo juiz Marconi Pimenta. A primeira turma conta com 23 alunos, que são acompanhados por quatro monitores. A programação teve início às 8h, com um café da manhã especial para os participantes, seguido pela última aula do curso e a entrega oficial dos certificados ao meio-dia.

O curso de informática básica é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Amapá em parceria com a Justiça do Trabalho da 8ª Região (TRT-8). As aulas acontecem às sextas-feiras, no Fórum Trabalhista de Macapá, e oferecem conhecimentos básicos sobre o uso do mouse e do teclado, conceitos fundamentais de computador, manipulação de arquivos e navegação na internet.

Para o juiz Marconi Pimenta, coordenador do Pop Rua Jud no Amapá, a conclusão da primeira turma “representa um marco fundamental para o programa no estado e demonstra o potencial transformador da união entre diferentes instituições do Sistema de Justiça, em prol da inclusão social”.

“A formatura desta primeira turma abre caminho para novas edições do curso, com perspectiva de expansão das atividades de capacitação profissional oferecidas pelo programa”, complementou. “O objetivo principal é proporcionar acesso ao mundo digital e ampliar as oportunidades de inclusão social e inserção no mercado de trabalho para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade”, concluiu o magistrado.

Silvia Mira, ex-moradora de rua e participante do projeto, destacou a importância da iniciativa para a população vulnerável. “O juiz Marconi Pimenta deu visibilidade às pessoas em situação de rua, e então essa parceria do TJAP com a Justiça do Trabalho fez com que muitos de nós, que não sabiam, e nem tinham como saber, mexêssemos em um computador. Agora temos a possibilidade de aprender o básico e se engajar no mercado do trabalho”, relatou.

Ela também expressou gratidão aos envolvidos no projeto quando afirmou que “ainda virão outros cursos, mas agradecemos à Justiça do Trabalho, ao TJAP e aos profissionais que foram nossos professores e tiveram essa disponibilidade de nos ajudar e ainda tiveram muita paciência com a gente”.

Pop Rua Jud transforma vidas no Amapá

O programa Pop Rua Jud Amapá atende à Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades.

– Macapá, 11 de abril de 2025 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Fernanda Ferreira

Fotos: Serginho Silva

