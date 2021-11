MP-AP participa de abertura da campanha 16 dias de ativismo – O Amapá Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas

Na última segunda-feira (22), o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da titular da 2ª Promotoria de Defesa da Mulher de Macapá, promotora de Justiça, Andréa Guedes, participou da abertura da campanha “16 dias de ativismo – O Amapá Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas.”, ação que está sendo realizada pelo Governo do Amapá.

O projeto tem o objetivo de combater a violência contra a mulher no Estado e produzir atos para esclarecer e discutir a problemática de forma educativa, a fim de melhorar o entendimento da população. Durante os 16 dias, acontecerão palestras, atendimentos, acolhimentos e workshop para as mulheres.

Além do MP-AP, a ação ainda conta com a parceria da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (Semp), do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), Centro de atendimento à Mulher e à Família (Camuf) e Secretaria Extraordinária de Políticas para Mulheres (AMA/LBTI).

“Esse evento é de suma importância para a nossa sociedade, fico muito feliz de estar representando o Ministério Público hoje. Tenho certeza que esta ação vai ajudar muito a população feminina que sofre com a violência”, disse Andréa Guedes.

